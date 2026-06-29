Tallinna Rocca al Mare keskus piirab jõuliselt parkimisaega

Tallinnas asuva Rocca al Mare keskuse parklas jõustub 1. juulist uus ja teiste suurte ostukeskustega võrreldes erandlik parkimiskorraldus. Parkimine on tasuta maksimaalselt kaks tundi ööpäevas, seejärel maksab iga alustatud pooltund euro. Lisaks on ukse lähedal parkimine tasuline esimesest minutist.

Uudis, et uuest kuust saab Rocca al Mare kaubanduskeskuse parklas tasuta parkida vaid kaks tundi ööpäevas vallandas pahameeletormi sotsiaalmeedias. Näiteks kritiseeriti, et kaks tundi terve ööpäeva peale keskuse külastamiseks on liiga lühike aeg ning eeskujuks toodi teisi suuri Tallinna kaubanduskeskuseid, kus säärast piirangut pole. Nende hulgas oli Nautica keskus, kus parkimisaeg pidevalt uueneb, aga ka Ülemiste keskus, kus saab tasuta parkida suisa viis tundi järjest.

Rocca al Mare keskuse uue korralduse järgi ei pea parkimiseks kasutama parkimiskella ega sõidukit eraldi registreerima, kui parkimine kestab kuni kaks tundi. Kasutusele tulevad numbrituvastuskaamerad, mis tuvastavad sõidukeid automaatselt.

Kaamerad liidavad kokku kogu parklas veedetud aja ööpäeva jooksul. Kui koguaeg ületab kaks tundi, muutub parkimine tasuliseks, sõltumata sellest, mitu korda päeva jooksul parklasse siseneti.

Keskus võtab kasutusele ka lahenduse, mida nimetab mugavusparklaks. See tähendab, et peaukse ees olevad parkimiskohad on tasulised juba esimesest minutist. Mugavusparkla read asuvad Prisma-poolse sissepääsu juures ja on eraldi tähistatud. Keskuse uueks parkimisoperaatoriks saab osaühing Snabb.

Snabbi tegevjuhi Kustas Kõivu sõnul on nn. mugavusparkla mõeldud eelkõige külastajatele, kes soovivad säästa aega ega taha parkimiskoha otsimisele lisaminuteid kulutada ning on valmis selle eest ka kohe parkimistasu maksma.

Keskuse juht Helina Leif rääkis, et muudatustega soovitakse külastajatele sujuvamat parkimiskogemust ning paremat kohtade kättesaadavust. "Varasemalt me tuvastasime, et parkimiskohti kasutati sageli ka muul eesmärgil, kui keskuse külastamine," nentis Leif. Nii ei jäänud enam vabu kohti ostlejatele.

Leif ütles, et parkimise hinnakirja ei koostatud juhuslikult, vaid teabe järgi, mida keskus klientide ostlemise kohta eelnevalt kogus. Ta lisas, et miski pole kivisse raiutud ning vajadusel saab tulevikus hinnakirja või parkimissüsteemi veel muuta.

Leifi sõnul saatis keskus oma üürnikele varakult teabe muudatuste kohta välja ning sarnaselt klientidele tuli ka neilt nii positiivset kui ka negatiivset tagasisidet. "Ma usun, et iga uus muudatus vajab kõigi jaoks harjumist," nentis ta.

Apollo kaupluste tegevjuht Kristi Juhandi rääkis, et ettevõte on praegu äraootaval seisukohal, kuidas uus parkimiskorraldus mõjutab keskuse üldist külastatavust nii Apollo kaupluse kui ka My Sushi restorani puhul.

"Meie mõlemad ärid kindlasti võidavad sellest, kui klientidel on aega, nad ei pea keskuses kiirustama ja on võimalus spontaanseks kaupluse külastamiseks või sushipeatuseks," ütles Juhandi. Ta lisas, et kui klient hakkab aega optimeerima, kannatavad eelkõige kaupmehed, kes ei tegele esmatarbekaupade ja -teenustega.

Juhandi märkis veel, et kui kaupmehed hakkavad tunnetama parkimismuudatuse negatiivset mõju ärile, saavad nad koos keskusega maha istuda ning arutada järgmisi samme.

Selveri kommunikatsioonijuhi Mariann Järvela sõnul ei mõjuta muudatused parkimises nende poe kliente. "Meie kaupluse külastajad saavad kaks tundi tasuta parkida ja see on toidupoes käimiseks piisav aeg. Enamasti jääb meie poe külastus poole tunni kanti," lisas ta.

Mitme teenusepakkuja klientidele kehtivad parklas ka erisused. Näiteks jõusaali, iluteenuste või laste mängumaa puhul on tasuta parkimisaeg kolm kuni neli tundi ning seda saab vastava teenusepakkuja juures registreerida. Söögikohtade puhul on parkimisaeg aga kaks tundi. Leif kinnitas, et muudatuste vastuvõtmise peale ükski üürnik keskusest välja ei kolinud.