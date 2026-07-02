Kallas teeb ettepaneku Venemaale uued sanktsioonid kehtestada

"Vaid hukkamõist rünnakuid Kiievile ei peata. Seda suudab vaid Ukraina järjepidev sõjaline toetamine ja tugevam surve Moskvale," kirjutas Kallas sotsiaalmeedias.

Ta märkis, et sel nädalal alustas Euroopa Liit Kiievi kaitsevõime tugevdamiseks kuue miljardi euro väljamaksmist 90 miljardi euro suuruse toetuslaenu raames.

"Vastusena hiljutistele rünnakutele teen täna ettepaneku kehtestada sanktsioonid veel paljudele Venemaa sõjatööstuskompleksi toetavatele asutustele ja ettevõtetele. Mida enam ründab Moskva tsiviilelanikke, seda rohkem tuleb sanktsioone kehtestada," sõnas Kallas.

"Tõstame agressiooni hinda seni, kuni Venemaa mõistab, et ei suuda seda sõda võita," märkis ta.

Samuti märkis ta, et kõigi Euroopa Liidu Kiievi töötajate asukoht on teada ja nendega on kõik korras.

"Olen ääretult tänulik kohapeal viibivatele kolleegidele, kes jätkavad ka äärmiselt keerulistes oludes julgelt ja pühendunult tööd," lisas Kallas.

Venemaa ründas ööl vastu neljapäeva rakettide ja ründedroonidega Kiievit ning teisi Ukraina linnu.

Ukraina riikliku eriolukordade teenistuse teatel hukkus Kiievis 13 inimest. Teenistus lisas, et otsingu- ja päästetööd jätkuvad mitmes kohas, sealhulgas osaliselt kokku varisenud mitmekorruselises elumajas.

Kiievi linnapea Vitali Klitško sõnul sai rünnakus vigastada 86 inimest.

Moskva lubas survet Ukrainale tugevdada

Kreml teatas neljapäeval, et riigi kõrgeim sõjaväejuht teavitas president Vladimir Putinit öisest ulatuslikust Venemaa rünnakust Kiievile, vahendas Reuters.

Moskva jätkab oma eesmärkide saavutamiseks Ukrainale avaldatava surve tugevdamist, lisati teates.

Telefonivestluses ajakirjanikega süüdistas Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov Euroopat pingete suurendamises ning sõnas, et Venemaa ei saa selliste sammude ees silma kinni pigistada.