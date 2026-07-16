Merz loodab, et USA ei sekku Saksamaa sügisel toimuvatesse valimistesse

Saksamaa kantsler Friedrich Merz avaldas kolmapäeval lootust, et USA ei sekku Saksamaa sügisestesse liiduma-valimistesse.

Merz ütles pressikonverentsil, et valitsus on saavutanud kindla jalgealuse. Merzi populaarsus on samal ajal madal ning tema valitsus püüab nüüd majandust elavdada.

Septembris toimuvad valimised kolmes liidumaas ning parempopulistlik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) võib saavutada Saksi-Anhaltis absoluutse enamuse.

AfD-l on ookeani taga ka võimsad sõbrad ja liitlased ning USA käivitas esmaspäeval mitme miljoni dollari suuruse rahastamisprogrammi, mis ametliku selgituse kohaselt on ette nähtud selleks, et "tugevdada demokraatlikku vastupanuvõimet, õigusriigi põhimõtteid, sõna- ja ajakirjandusvabadust ning inimõiguste kaitsmist Euroopas".

Merz avaldas samas lootust, et Ühendriigid ei kavatse Saksamaa valimistesse sekkuda.

"Olen alati öelnud, et meie omalt poolt ei sekku Ameerika valimistesse. Oleme sellest põhimõttest alati kinni pidanud. Samamoodi ei soovi ma, et USA valitsus või valitsusega seotud institutsioonid sekkuksid Saksamaa valimistesse," ütles Merz.

"Saksamaal on erakondade rahastamine välismaalt ebaseaduslik. See on ebaseaduslik," toonitas Merz.

Arvamusküsitluste kohaselt juhib AfD nii Saksi-Anhaltis kui ka Mecklenburg-Vorpommernis enne septembris neil liidumaadel toimuvaid valimisi.

Eriti Saksi-Anhaltis nähakse AfD-l reaalset võimalust võita parlamendis enamus ja moodustada oma ajaloo esimene liidumaa tasandi valitsus.

Merz avaldas samas lootust, et AfD ei saavuta liidumaa valimistel absoluutset enamust. "Ma teen Saksamaal kõik endast oleneva, et seda vältida," ütles Merz.

"Valimiskampaania on alles algamas. Olen endiselt kindel, et meil õnnestub eelseisvatel piirkondlikel valimistel takistada AfD-l parlamendienamuse saavutamist. Ja ma säilitan selle optimismi kuni valimisõhtuni ," ütles Merz.