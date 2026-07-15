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Pillak erakonnakaaslaste kärpeideedest: eriarvamused pole probleem

Eesti
Õnne Pillak esinemas Reformierakonna üldkogul 17. mail 2026
Õnne Pillak esinemas Reformierakonna üldkogul 17. mail 2026 Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Õnne Pillak rõhutas oma kommentaaris erakonnakaaslaste Mart Võrklaeva ja Aivar Sõerdi kärpeettepanekute kohta, mis on juba pälvinud kriitikat ka oma partei seest, et ei näe eriarvamustes probleemi. Samas andis ta mõista, et eelistaks investeeringute kärpimisele püsikulude vähendamist.

"Küllap hõõruvad meie poliitilised konkurendid praegu käsi, et meie meeskonnas on järgmise aasta riigieelarve üle erinevaid arvamusi. Nad peavad pettuma. See ei ole meie jaoks probleem," kinnitas Pillak pressiteate vahendusel.

Tema sõnul on Reformierakonnas alati olnud erinevaid mõtteid ja elavaid arutelusid. "Nii sünnivadki paremad otsused. Palju ohtlikum oleks olukord, kus kõik lihtsalt noogutavad kaasa," leidis ta.

Pillaku hinnangul on kõik nõus sellega, et tuleviku arvelt elamine ei saa jätkuda ja Eesti riigirahandus vajab vastutustundlikke otsuseid.

"Aga küsimus ei ole ainult selles, kust kokku hoida, vaid ka selles, millist Eestit me nende otsustega ehitame. Me peame leidma raha kasvavateks kaitsekuludeks, et meie inimesed ja kodud oleksid kaitstud. Peame hoidma neid, kes kõige enam riigi tuge vajavad. Samal ajal tuleb teha otsuseid, mis aitavad Eesti majandusel kasvada ning arvestavad kogu Eestiga – nii inimeste kui ka piirkondadega," loetles ta.

"Sama oluline on teha vahet püsikuludel ja investeeringutel. Eesti probleem on eelkõige riigi tegevuskulude kasv. Läbimõeldud investeeringud aitavad aga tugevdada meie julgeolekut, kasvatada majandust ja muuta riigi toimimist tulevikus tõhusamaks," rõhutas Pillak.

Reformierakonna fraktsioonijuhi sõnul sünnivad lõplikud otsused järgmise aasta riigieelarvet koostades ning erinevad ettepanekud on osa eelarvearutelust.

Endised rahandusministrid  Võrklaev ja Sõerd pakkusid välja ideid, kuidas parandada riigieelarve seisu rohkem kui saja miljoni euro eest. Näiteks võiks nende hinnangul edasi lükata Tartu südalinna kultuurikeskuse rajamise, kärpida jõukamatele linnadele ja valdadele mõeldud tulumaksuraha, vähendada riigipalgaliste puhkuseid või tõsta arsti visiiditasu.

Osa neist ettepanekutest lükkas juba tagasi reformierakondlasest Tartu linnapea Urmas Klaas, kes leidis ka, et Sõerd ja Võrklaev võisid oma ettepanekutega soovida lihtsalt tähelepanu püüda.

Toimetaja: Mait Ots

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