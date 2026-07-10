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Suri endine poliitik ja majandusteadlane Olev Raju

Eesti
Olev Raju
Olev Raju Autor/allikas: Toomas Tuul/ERR
Eesti

Neljapäeval suri 78 aasta vanuselt majandusteadlane ja endine riigikogu liige Olev Raju.

Tartu Riikliku Ülikooli majandusteaduskonnas rahanduse ja krediidi eriala lõpetanud, aastal 1975 majanduskandidaadiks saanud ja hiljem Tartu Ülikoolis majandusdoktori kraadi kaitsnud Raju oli ülikoolis aastaid õppejõud. Eesti Teadusinfosüsteemi järgi olid professor Raju valdkonnad majanduslik vastutus, palgakorraldus, eelarve ja maksud

Aastast 1998 Keskerakonda kuulunud Raju oli aastatel 1995-2003 riigikogu liige. Aastatel 2007-2009 oli Raju Tartu volikogu esimees.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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