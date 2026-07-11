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Beach Grindil abistavad uimastitega liialdanud pidutsejaid Ööhaldjad

Eesti
Pidutsejad Beach Grind festivali esimesel päeval.
Pidutsejad Beach Grind festivali esimesel päeval. Autor/allikas: Rauno Liivand
Eesti

Suveüritused ja festivalid on täies hoos ning pidutsejate seas tarvitatakse muuhulgas ka narkootikume. Sel nädalavahetusel Pärnus toimuval muusikafestivalil Beach Grind on kohal ka ööelu turvalisusega tegeleva MTÜ Ööhaldjad abistajad.

Beach Grindi korraldaja Kaarel Sein rääkis, et lisaks turvatöötajatele ja politseile on festival kaasanud ka Ööhaldjad, kelle eesmärk on liialdanud pidutsejatele abi andes ja kahjusid vähendades muuta ööelu turvalisemaks.

Ööhaldjate tegevjuhi Marit Oja sõnul jagavad nad festivalidel erinevaid ennetusmaterjale ja suhtlevad inimestega: "Püüame mõista, mis on nende tarbimisharjumused, mis on nende teadmised üldse uimastitest ja kuidas siis neid võimalikke kahjusid või riske minimeerida. Täidame lüngad seal, kus see on võimalik. Aga [meil on] väga tugev koostöö ka korraldajate, meedikute, turvade ja politseiga, ära on määratud, et kes mis teemaga tegeleb."

Oja hinnangul on Beach Grindil abivajajate hulk võrreldes teiste festivalidega suur, sest seal on ka väga palju inimesi. Narkootikumidega liialdanud inimesi on aga rohkem teistel üritustel.

"Ütleks, et niisuguse alternatiivsema muusika skeene üritustel tuleb seda rohkem ette," tõdes ta.

Oja kogemuse kohaselt on olukord festivalidel paranenud.

"Kui võrrelda meie algustusaastaid, siis festivalid, kus me oleme järjepidevalt käinud, on olukord selles mõttes paremuse poole liikunud. Ei tea, kas see on ainult meie enda tegevusest, et see ennetustöö, mis juba eelnevalt, enne festivali kui ka festivali ajal käib, aga tegelikult abivajajate hulk on iga aastaga natukene vähenenud. Aga joobes inimesi ja narkojoobes inimesi ikkagi on, on festivali pildis kui ka klubiüritustel ikkagi palju näha," rääkis Oja.

Korraldaja sõnul pole festivalil suuremat probleemi narkootikumide tarvitamisega.

"Pigem festivali pildis meil on selliseid üksikuid juhuseid igal aastal, aga vaadates üldist pilti, siis pigem nagu see suur probleem ei ole," rõhutas Sein.

Toimetaja: Mait Ots

teel finaali poole

palju head muusikat

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