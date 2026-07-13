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Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta

Välismaa
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Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta
Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu esmaspäeva naftabaasi Venemaa lõunaosas Stavropoli krais. Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas esmaspäeval, 13. juulil kell 9.11:

- Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta;

- Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist.

Ukraina andis löögi Stavropoli naftabaasi pihta

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina ründas ööl vastu esmaspäeva naftabaasi Venemaa lõunaosas Stavropoli krais.

Telegrami uudistekanali Exilenova Plus andmetel süttis rünnaku järel põlema Lukoil-Jugnefteprodukti naftabaas.

Hiljem toimusid plahvatused veel ka Moskva oblastis. Moskva oblasti kuberner Andrei Vorobjov väitis, et öise rünnaku käigus hukkus kolm inimest, viga sai viis inimest. Kuberner väitis, et Moskva oblasti kohal tulistati alla 81 drooni, vahendas The Kyiv Independent. 

Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristut sügaval Venemaal ja okupeeritud aladel eesmärgiga vähendada Moskva võimekust oma sõda jätkata.

Tahtekoalitsioon arutab Pariisis Ukraina õhutõrje tugevdamist

Prantsusmaa valmistub võõrustama niinimetatud tahtekoalitsiooni kohtumist tänavuste 14. juuli ehk Bastille'i päeva pidustuste eelõhtul, teatas meediakanal Euronews.

Väljaanne märkis, et esmaspäeval kohtuvad Pariisis vähemalt 25 riigi- ja valitsusjuhti, et arutada Ukraina toetamist.

Prantsusmaal loodud ja koos Ühendkuningriigiga juhitav koalitsioon on nüüdseks laienenud 37 riigini.

Uudises märgiti, et liitlased püüavad tugevdada uuenenud ühtsuse ja koostöö tunnet Ukraina toetamisel, mida kinnitati hiljutisel juhtivate tööstusriikide ühenduse G7 tippkohtumisel Evianis ja NATO tippkohtumisel Ankaras, kus liitlased lubasid anda Kiievile kuni 2026. aastani 70 miljardi euro väärtuses sõjalist abi.

Artiklis toodi välja, et koalitsiooni juhid keskenduvad koostööle õhutõrje valdkonnas ja seda eelkõige hiljuti väljakuulutatud USA plaanidele Patriot rakettide litsentseeritud tootmiseks Ukrainas. Samuti arutatakse raketitõrjesüsteemi loomise küsimust.

Eeldatavasti viibib Ukraina president Volodõmõr Zelenski Pariisis kaks päeva ehk esmaspäeval ja teisipäeval. Tähelepanuväärne on, et kohtumine on kavandatud Prantsusmaa iga-aastaste Bastille'i päeva pidustuste eelõhtule.

Élysée palee teatas, et sel aastal osaleb paraadil peaaegu 6800 kaitseväelast. Paraadi õhuosas osaleb lennugrupp Patrouille de France koos kahe hävitajaga Mirage, mida juhivad Prantsusmaal väljaõppe saanud Ukraina piloodid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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