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Emor: Eesti inimeste lemmikmeediabrändid on ERR ja ETV

Eesti
Nurgakivi panek ERR-i uuele telemajale
Nurgakivi panek ERR-i uuele telemajale Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Emori värske uuringu järgi on Eesti inimeste jaoks meeldivaimad meediabrändid ERR, ETV ja Delfi. Samal ajal koguvad populaarsust ka üldhuvikanalid, näiteks ERR-i voogedastusteenus Jupiter, mis pakuvad võimalust päevauudistest puhata, teatas uuringufirma.

"ERR on väga tugev meediabränd – seda peetakse usaldusväärseks, see tuleb paljudele pähe esimese meediabrändina ning see kuulub suure osa inimeste lemmikmeediakanalite hulka," ütles Emori juhtekspert Kristiina Saks.

Meeldimise põhjustena tõid vastajad kõige sagedamini välja usaldusväärsuse, tasakaaluka tonaalsuse, reklaamide puudumise, tasuta ligipääsu ja tunde, et see on ametlik ehk avalik-õiguslik.

"Ajal, mil meediakanalid kasutavad tähelepanu võitmiseks sageli klikimagneti pealkirju ja võimendavad emotsioone, on tasakaalukus muutunud konkurentsieeliseks," lisas Saks.

Erameediast on eestimaalaste lemmikbrändid Delfi ja Postimees.

Ka tänavu jätkus üldhuvi meediakanalite populaarsuse kasv.

"Kanalid nagu Jupiter, National Geographic, Discovery ja Viasat History on meeldivuse edetabelis kõrgetel kohtadel. Vastajate sõnul pakuvad need harivat ja huvitavat ajaviidet ning võimalust ärevatest uudistest ja poliitikast puhata," selgitas Saks, kelle sõnul peegeldab see ka mujal maailmas levinud suundumust, kus inimesed tunnevad üha enam uudisväsimust.

"See ei tähenda, et inimesed ei tahaks maailmaga kursis olla. Pigem tähendab see, et kogu meediavalik ei saa koosneda ainult kriisidest, konfliktidest ja poliitikast," ütles Saks.

Uuring näitas ka, et suurem osa Eesti meediabrände on nišibrändid, mis ei jõua tuntuimate või laialdase haardega brändide hulka, kuid on sellele vaatamata oma sihtrühmas armastatud.

"Tugev meediabränd ei pea tingimata olema tuntuim või kõigile esimene valik. Piisab ka sellest, et olla väga oluline õigele sihtrühmale: näiteks Äripäev, Edasi.org, Levila, Imeline Ajalugu või Sirp on head näited brändidest, mille tugevus ei seisne massilises haardes, vaid selges äratuntavas väärtuses ja lojaalses lugejaskonnas," rääkis Saks.

Emor viis meediabrändide uuringu läbi seitsmendat korda. 11.–18. juunini küsitleti veebis kokku 1051 inimest vanuses 16–74 eluaastat, valim on esinduslik Eesti elanikkonna suhtes.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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