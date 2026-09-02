X!

Meedia: Moskva aitab Iraanil arendada ülehelikiirusega tiibrakette

Välismaa
Iraanlased kõnnivad mööda seinamaalingust, mis kujutab endist kõrgeimat juhti Ali Khameneid
Iraanlased kõnnivad mööda seinamaalingust, mis kujutab endist kõrgeimat juhti Ali Khameneid Autor/allikas: SCANPIX/AFP/ATTA KENARE
Välismaa

Lääneriikide väljaanded kirjutasid teisipäeval, et Venemaa on alates 2023. aastast aidanud Iraanil arendada ülehelikiirusega tiibrakette. Sellised raketid võivad tulevikus kujutada endast tõsist ohtu Lähis-Idas asuvatele USA sõjalaevadele.

Meedia teatel kannab programm nime C340L ning selle eesmärk on aidata Iraanil välja arendada mootor, mis võimaldaks tiibraketil lennata üle helikiiruse. Ajalehe Financial Times teatel märkisid eksperdid, et sellise tundliku sõjatehnoloogia üleandmine eeldab Kremli kõrgeima tasandi poliitilist heakskiitu.

Ajaleht The Telegraph märgib, et sellised raketid võivad lennata madalal kõrgusel ja väga suure kiirusega, mistõttu on neid raske avastada ja tabada.

"Iraanile annaks see kvalitatiivselt uue strateegilise relvasüsteemi, mis võiks ohustada USA mereväe aluseid," ütles CIA endine sõjaväeanalüütik Jim Lamson. 

Praegu puuduvad siiski tõendid, et Iraan oleks sellised raketid juba kasutusele võtnud. Meedia teatel on aga tegemist laiema Venemaa ja Iraani sõjalise koostööga. Iraan on andnud Venemaale Shahedi droone, samal ajal kui Moskva jagab Teheraniga luureandmeid ja muud sõjatehnoloogiat.

"Tegemist on strateegiliselt äärmiselt tundliku sõjalise tehnoloogia üleandmisega,  tehnoloogiaga, mida iraanlased on aastakümneid omandada soovinud," ütles Iraani rakettide ekspert Fabian Hinz. 

Ekspertide hinnangul soovib Venemaa laiendada Ukraina sõja mõju teistele piirkondadele ja suurendada sellega USA koormust Lähis-Idas.

"Nende koostöö näitab, et Venemaa püüab Ukraina sõja mõju laiendada ning tõmmata USA-d erinevatesse konfliktikolletesse," ütles Pariisis asuva Sciences Po ülikooli professor Nicole Grajewski.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

Samal teemal

uus hooaeg

kohtumine kuulajatega

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:27

Ministeerium: ametnike puhkuse avalikustamine riivaks eraelu puutumatust

15:26

"Pealtnägija": kes on presidendiks valitud Ülle Madise ja mida ta Eesti elust mõtleb?

15:25

Raadiouudised (02.09.2026 15:00:00)

15:24

Hispaania valitsus pole suutnud Ceuta rändekriisi lahendada

15:22

Naiste jalgpallikoondis peab oktoobris kaks kontrollkohtumist

15:20

Noorsooteatri hooaja avalavastus "Ülemeelik" viib meeltemaailma

15:16

Jürgen Rooste: noortele kirjanduse huvitavaks tegemise nimel tuleb palju võidelda

15:14

Asi: prokuratuur uurib RKIK-i raamatupidamisnõuete võimalikku rikkumist

15:10

Üle kümne EL-i liikmesriigi on valmis panustama Liibanoni missiooni

15:06

Ansambel Ouu annab oktoobris viis kontserti Jaapanis

uus teadussaade

eesti raadio äpp

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

01.09

Kohalike elanike sõnul jõudis üle piiri lennanud droon Põlvani välja Uuendatud

12:21

Zelenski teatas Venemaa õhuruumi sulgemisest Uuendatud

05:44

Otse kell 11.50: ETV ülekanne Toompealt presidendivalimistelt

07:19

Ekspress: Eesti maksis 70 miljonit eurot ettemaksu firmale, kes polnud ühtegi mürsku tootnud

01.09

Internetis leviva video järgi tugevdab Venemaa Narva jõe kallast

13:57

Riigikogu valis Ülle Madise Eesti järgmiseks presidendiks Uuendatud

10:25

Vaher 70-miljonisest mürsutehingust: vastutab endine RKIK-i peadirektor

01.09

Septembri pensionid ja puudega inimeste toetused makstakse välja 7. septembril

05:45

Otse kell 12: presidendivalimised riigikogus

01.09

Uuring: rohke kohvijoomine seostub väiksema rasvaprotsendiga

ilmateade

SPORT

15:22

Naiste jalgpallikoondis peab oktoobris kaks kontrollkohtumist

15:02

Eestile Balti turniiri võidu toonud Mustmaa liitus Serbia kõrgliigaklubiga

13:56

Rooba ja Kombe koduklubid alustasid Soomes hooaega kaotusega

13:53

Gauff alustas kodust slämmiturniiri kindla võiduga

loe: kultuur

15:20

Noorsooteatri hooaja avalavastus "Ülemeelik" viib meeltemaailma

15:16

Jürgen Rooste: noortele kirjanduse huvitavaks tegemise nimel tuleb palju võidelda

15:06

Ansambel Ouu annab oktoobris viis kontserti Jaapanis

14:25

Kultuuri kiirkursus | Jim Ashilevi, "GTA VI" ja Ridley Scott

loe: eeter

15:16

Jürgen Rooste: noortele kirjanduse huvitavaks tegemise nimel tuleb palju võidelda

14:36

Koolikokk: paneme vanemate soovil toiduretseptid TikTokki üles

13:43

Geoloog: Nepali äkktulv jõudis inimesteni seitsme minutiga

12:30

Tähe-Lee Liiv: Arvo Pärt õpetas mind vaatama noote nagu kirjavahemärke

Raadiouudised

12:25

Raadiouudised (02.09.2026 12:00:00)

09:25

Raadiouudised (02.09.2026 09:00:00)

01.09

Pärnus läks esimesse klassi 610 last

01.09

Töötukassa: 2028. aastast saab maksemäära langetada

01.09

Päevakaja (01.09.2026 18:00:00)

01.09

EL-i riikide kaitseministrid arutasid rahurahastu kasutamist

01.09

Tervishoiutöötajad soovivad palgatõusu juba järgmisel aastal

01.09

Märjamaal kuulutati välja üle-eestiline koolirahu

01.09

Raadiouudised (01.09.2026 15:00:00)

01.09

Filmi „Ümera jõel” tegijad loodavad, et RMK võtab põneva võttepaiga kasutusse

Viimased teleuudised

anna oma hääl

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo