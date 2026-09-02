Meedia: Moskva aitab Iraanil arendada ülehelikiirusega tiibrakette

Lääneriikide väljaanded kirjutasid teisipäeval, et Venemaa on alates 2023. aastast aidanud Iraanil arendada ülehelikiirusega tiibrakette. Sellised raketid võivad tulevikus kujutada endast tõsist ohtu Lähis-Idas asuvatele USA sõjalaevadele.

Meedia teatel kannab programm nime C340L ning selle eesmärk on aidata Iraanil välja arendada mootor, mis võimaldaks tiibraketil lennata üle helikiiruse. Ajalehe Financial Times teatel märkisid eksperdid, et sellise tundliku sõjatehnoloogia üleandmine eeldab Kremli kõrgeima tasandi poliitilist heakskiitu.

Ajaleht The Telegraph märgib, et sellised raketid võivad lennata madalal kõrgusel ja väga suure kiirusega, mistõttu on neid raske avastada ja tabada.

"Iraanile annaks see kvalitatiivselt uue strateegilise relvasüsteemi, mis võiks ohustada USA mereväe aluseid," ütles CIA endine sõjaväeanalüütik Jim Lamson.

Praegu puuduvad siiski tõendid, et Iraan oleks sellised raketid juba kasutusele võtnud. Meedia teatel on aga tegemist laiema Venemaa ja Iraani sõjalise koostööga. Iraan on andnud Venemaale Shahedi droone, samal ajal kui Moskva jagab Teheraniga luureandmeid ja muud sõjatehnoloogiat.

"Tegemist on strateegiliselt äärmiselt tundliku sõjalise tehnoloogia üleandmisega, tehnoloogiaga, mida iraanlased on aastakümneid omandada soovinud," ütles Iraani rakettide ekspert Fabian Hinz.

Ekspertide hinnangul soovib Venemaa laiendada Ukraina sõja mõju teistele piirkondadele ja suurendada sellega USA koormust Lähis-Idas.

"Nende koostöö näitab, et Venemaa püüab Ukraina sõja mõju laiendada ning tõmmata USA-d erinevatesse konfliktikolletesse," ütles Pariisis asuva Sciences Po ülikooli professor Nicole Grajewski.