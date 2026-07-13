Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Ühtegi ja Pevkur

Venemaa ja Ukraina korvavad patiseisu rinnetel vastastikuste õhulöökidega. Drooni- ja raketirünnakutega lülitab Kiiev rivist välja Venemaa naftataristut ja logistikakeskusi, Moskva omakorda sihib Ukraina tsiviilobjekte. Venemaa ei saa hakkama droonirünnakute tõrjumisega, Ukrainal omakorda pole piisavalt võimekust ballistiliste rakettide vastu.

Sõja dünaamikat analüüsib "Ukraina stuudios" kindralmajor reservis Riho Ühtegi.

NATO tippkohtumine Ankaras tõi mitmeid häid uudiseid Ukrainale. Seda, kui kiiresti võib president Donald Trumpi meelemuutustest Kiievile reaalset abi sündida, kuidas vastab sellele Kreml ning milliseks kujuneb Euroopa rinderiikide kaitse uus realiteet, selgitab stuudios kaitseminister Hanno Pevkur.

"Ukraina stuudio" algab ETV-s kell 21.35. Saatejuht on Maria-Ann Rohemäe.