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Sotsiaalmeedias marjade müümine jätab letid kodumaisest marjast tühjaks

Eesti
Foto: Mirjam Mõttus/ERR
Eesti

Tänavu on väga hea mustikasaak ning ka ilmastikuolud soosivad mõnusat korjamist. Kokkuostude asemel eelistavad korilased aga oma saaki müüa sotsiaalmeediagruppides, kuna seal saab paremat hinda. Nii jõuavad poodide sügakülmutatud toodete lettidele kodumaise mustika asemel marjad teistest riikidest.

Liisa ja Laura on tõsised korilased, kelle usinate näppude abil täituvad eestlaste sügavkülmad ja keldrid talvevarudega. Hooaeg alles algas, aga juba on korjatud paarsada liitrit marju. Tänavuse mustika-aasta hindavad nad suurepäraseks ning nende hinnangul on just praegu kõige parem aeg korjamiseks, mil mari on eriti magus ja mahlane.

"Minu arust on üks kõige paremaid aastaid. Mina võin öelda seda, sest ma olen 10 pluss aastat käinud juba metsas, mustikaid on palju, ei pea tampima metsas ringi hästi pikalt, et üldse midagi leida. Mustikad on suured, magusad, nüüd on muidugi kõige parem aeg korjata, sest praegu nad on eriti magusad ja eriti küpsed," ütles Liisa Kallari.

Õdede korjatud marjad kokkuostjateni ei jõua – kõik metsast toodud pakutakse müügiks sotsiaalmeediagruppides, kus hinnad jäävad kuue ja kümne euro vahele.

"Ma võin öelda, et minul ei ole vist küll nii palju kliente olnud. Kohe on kirjutatud ja soovi avaldatud, et võib-olla siis tõesti populaarsemaks läinud. Kokkuostu me ei vii, sest seal makstakse väga väikest hinda ja see ei ole lihtsalt seda väärt. See töö on ikkagi metsas päris suur. Meie anname ka päris odavalt ära, aga võrreldes kokkuostuhinnaga... See oleks natuke enesepiinamine," sõnas Kallari.

Kokkuostjad pakuvad puhastatud marja eest neli ja puhastamata mustika eest kolm eurot kilo kohta. OÜ Figurata ostabki vaid puhastamata mustikaid. Seda, et korilasi on vähe ja need vähesedki on kolinud sotsiaalmeedia turuplatsile, tunnetavad kokkuostjad juba mitmendat aastat.

"Üks asi on ju see, et paremat hinda tahetakse igal pool saada. Pigem on mängu tulnud ka nii-öelda see iseturustamine Facebookis, veebis ja siis meid ei olegi sinna vahele vaja," sõnas OÜ Figurata tootmisjuht Vallo Vaherpuu.

See, et kodumaise marja metsast väljatoojaid pole, tähendab seda, et Eesti poelettidele jõuavad hoopis teiste riikide marjad.

"Soome, Rootsi, Läti, Leedu ja Kanada isegi. Kust metsmustikat saab, sealt tuleb võtta ja ega midagi teha ei ole," ütles Vaherpuu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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