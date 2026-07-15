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Hispaania kinnitusel olid 13 maastikupõlengu ohvrist 12 välismaalased

Välismaa
Metsatulekahju laastas Almería provintsi
Metsatulekahju laastas Almería provintsi Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Ana Beltran
Välismaa

Lõuna-Hispaania Andaluusia piirkonda laastanud surmava maastikupõlengu 13 ohvrist 12 olid välisriikide kodanikud, teatasid võimud teisipäeval pärast lahkamistulemuste selgumist.

Ametnike teatel oli hukkunuist seitse pärit Suurbritanniast, kolm Belgiast ning üks Prantsusmaalt ja Ühendriikidest. Viimane ohver oli Hispaania kodanik.

"Kolmeteistkümnest hukkunust oli kaheksa naist ja viis meest ning kõik olid täiskasvanud," lisas ohvrite tuvastamise eest vastutav ametiasutus.

Tulekahju puhkes möödunud neljapäeval Almería provintsis riigi kaguosas Vahemere ranniku lähedal, mis on koduks paljudele välisriikidest pärit elanikele.

Tugeva tuule õhutusel laastasid leegid metsi ja võsa, mille äärmiselt kõrged temperatuurid olid muutnud purukuivaks, ning muutsid maalilised asulad kummituslinnadeks.

Päästeteenistused leidsid esialgu 12 surnukeha, mis olid nii rängalt põlenud, et nende tuvastamiseks oli vaja DNA-proove.

Viimaste aastate üks Hispaania ohvriterohkemaid põlenguid, mille põhjustas teele kukkunud elektrikaabel, laastas umbes 7000 hektarit maad.

Tulekahju on nüüdseks kontrolli alla saadud ning elanikud on alates pühapäevast saanud oma kodudesse naasta.

Hispaaniat on viimastel aastatel tabanud üha pikemad ja sagedasemad kuumalained, mille ajal temperatuurid ületavad 40 kraadi Celsiuse järgi, luues metsapõlenguteks ideaalsed tingimused.

Euroopa metsatulekahjude infosüsteemi (EFFIS) andmetel hävis 2025. aastal tules üle 393 000 hektari maad, mis on Hispaania lähiajaloo suurim näitaja.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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