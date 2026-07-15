ERR-i veebiülekandes esines öösel katkestusi

Suur huvi jalgpalli MM-i vastu tõi kaasa ülekoormuse ERR-i veebiteenustele ja osades veebibrauserites esines teisipäeva hilisõhtul lühiajalisi katkestusi.

ERR-i veebistriimides esines ülekoormusest tingitud tõrkeid, sõltuvalt kasutaja seadmest ja operatsioonisüsteemist ning teenusepakkujast. Veebistriimid katkesid osadel Safari ja iOS kasutajatel.

Ülekoormus mõjutas vaid veebistriime, mitte teleülekandeid. Tõrked on tingitud ERR-ile teenust osutava partneri süsteemidest.

ERR vabandab vaatajate ees ja tegeleb koos partneritega lahenduste leidmisega, et tagada teenuste kvaliteet ja töökindlus.