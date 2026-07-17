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Transpordiamet otsib 30 000 euro eest uue imagovideo tegijat

Eesti
Transpordiamet.
Transpordiamet. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Transpordiamet kuulutas välja riigihanke uue imagovideo loomiseks, mille eeldatav maksumus on kuni 30 000 eurot. Video eesmärk on anda asjakohane ülevaate ametist.

Transpordiameti kommunikatsiooniosakonna juhataja Kai Simson ütles ERR-ile, et video eesmärk on tutvustada nii ameti tegevusvaldkondi kui ka inimesi, kes igapäevaselt Eesti transpordisüsteemi toimimise eest hoolitsevad.

"Video aitab anda tervikliku ülevaate ameti rollist, mis ulatub oluliselt kaugemale sellest, mida inimesed tavapäraselt transpordiametiga seostavad," sõnas Simson.

Juhataja lisas, et loodav video on oluline brändingu vahend ning transpordiamet tegutseb valdkondades, kus spetsialistide leidmine on ühe suurem väljakutse. 

"Seetõttu on oluline tutvustada organisatsiooni, selle inimesi ja võimalusi ka potentsiaalsetele tulevastele töötajatele ning äratada huvi valdkondade vastu, kus järelkasvu leidmine on keeruline," lausus ta.

Endine transpordiameti kuvandivideo ilmus ligi kolm aastat tagasi. Simson märkis, et vajadus uue video järele on tekkinud seetõttu, et viimase kolme aasta jooksul on transpordiameti ülesanded ja struktuur oluliselt muutunud. 

"Suurimad muutused on riigilaevastiku loomine ja seniste ülesannete ümberjaotumine, samuti liikus ühistransport transpordiameti alt ära regionaal- ja põllumajandusministeeriumi haldusesse," sõnas juhataja.

Hankes märgitud 30 000 eurot on Simsoni sõnul maksimaalne eeldatav maksumus ning lõplik hind selgub riigihanke tulemusel. Summa hõlmab kogu videoproduktsiooni alates ettevalmistusest ja filmivõtetest kuni montaaži, heli- ja värvitöötluse, muusika kasutusõiguste ning eri kasutuskanalite jaoks vajalike videoversioonide loomiseni.

Valmis video peab valmima tänavu novembriks. Seda plaanitakse kasutada ameti veebilehel, sotsiaalmeedias, värbamistegevustes, ametihoonetes, partneritele organisatsiooni tutvustamisel ning rahvusvahelises koostöös. 

Simsoni sõnul ei ole uus video kavandatud ühe konkreetse kampaania tarbeks. Tegemist on pikaajalise organisatsiooni tutvustava materjaliga, mida kasutatakse vastavalt vajadusele mitme aasta jooksul.

Transpordiamet alustas tegevust 1. jaanuaril 2021 ning haldab riigi- ja laevateid ning lennuvälju.

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