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Taliodra lõikus on alanud, saak tõotab tulla hea

Eesti
Foto: Olev Kenk/ERR
Eesti

Paljud põllumajandustootjad on alustanud taliodra lõikust. Saagikus on keskmisest suurem, kuid muret teeb vilja kohatine lamandumine ja ebaühtlane küpsus.

Järvamaa suurimad teraviljakasvatajad, osaühing Estonia ja aktsiaselts Väätsa Agro, alustasid taliodra lõikust nädala esimeses pooles. Ka nädalavahetusel käis töö suure hooga, sest kuiva aega pole enam kauaks.  

Väätsa Agro tehnikajuht Argo Arras märkis kombainiroolis olles, et praegune saak on 9,26 tonni hektarilt. Tema sõnul on see väga hea saak. Ka Väätsa Agro agronoom Kert Kiis täheldas, et saak on hea. "Pilt on iseenesest ilus, saaki on, tera on juba kuiv ka, täiesti koristuskõlbulik," sõnas ta.

Estonia agronoom Toomas Printsmann ütles, et alla seitsme tonni hektarilt ei ole üksi odrapõld andnud, kuid üle kümne pole samuti küündinud.

Kuigi saak tõotab tulla korralik, on selle kättesaamisega muret üksjagu.  

"Eks see vili on ebaühtlane. Mõned kohad on lamandunud, mõned kohad sasitud vihma poolt. Väga palju sademeid on olnud ja natuke rohelisi terasid on ka sees. See pilt on üpris kirju põllu peal," sõnas Kiis.

Ka Printsmann märkis, et vili ei ole väga ühtlaselt küpsenud. "Tehnoraja osa on roheliseks jäänud. Aga et ta ilusti kõik ära küpseks, seda oodata ka ei jaksa. Ilmastik ei soosi ühtlast valmimist," täheldas ta.

Tänavu on on ka lamandunud vilja üsna palju. "Suvised tormid, on olnud tugevamaid äikesehoogi ja tihedamaid vihmasadusid. Ja need on palju vilja maha löönud ikkagi," loetles Printsmann põhjustena.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

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