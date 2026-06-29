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Euroopa kuumalaine võib tõsta vilja hinda

Eesti
Viljapõld. Pilt on illustratiivne.
Viljapõld. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Olev Kenk / ERR
Eesti

Kesk-Euroopa kuumalaine Eesti viljasaaki ei mõjuta ega peegeldu veel ka poelettidel, ütlevad eksperdid. Tänavune saak tõotab tulla üle keskmise. Viljakasvatajad loodavad, et kuumalaine Kesk-Euroopas kergitab vilja hinda, mis seni kütuse- ja väetisehindade sabas longib.

Põhja-Eestis on viljapõllud rohelised, lõuna pool juba kollased. Kuid Eestis kuumalainet pole. Kuidas mõjutab Euroopa kuumalaine viljaturgu?

"Igasugune paanika ju põhjustab turul kõikumisi ja kuumalaine tõesti on üks paanikatekitajaid. Ega see taimedele ei meeldi. Ta ikkagi ei taha kasvada sellises kuumas," lausus Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas.

"Mõned suved tagasi vaatasime juba, et vili on vist salves, et kõik on nagu hästi. Jäänud on see küpsemisperiood. Siis tuli see suur kuumalaine peale ja tõmbas saagid alla. Sama asi võib juhtuda ka Euroopas," sõnas Jaagumäe talu tegevjuht Tarmo Timmi.

Euroopa kuum võib aga viljahindu tõsta, loodab viljakasvataja.

"Kui paanika ajab hinnad üles, siis see on võib-olla meie põllumehele isegi soodne. Kuskil, kellelgi on halvasti, siis teine võib sellest midagi võita," ütles Ameerikas.

Ameerikas lisas, et ikaldust ja toidupuudust oodata pole. Euroopas algas viljakoristus enne kuumalaine saabumist. Viljapuudust ei ole - sõdiv Ukraina ekspordib kuus miljonit tonni kuus, võrdluseks Eesti aasta toodang on poolteist miljonit, millest kaks kolmandikku läheb ekspordiks. Ja tänavune viljasaak on hea.

"Kuna me oleme muutunud suviviljakasvatajatest taliviljakasvatajateks, siis talivili saab palju paremini kasvada, kui ta sügisel saab niiskust, kui ta talvel ellu jääb. Sellel talvel jäi peaaegu kõik ellu - natuke oli kahjustusi. Aga üle keskmise peaks saak tulema," sõnas Ameerikas.

Probleemiks on kõrge kütuse-, energia- ja väetise hind, kuid see oli teada juba enne kuumalaine saabumist. Kui palju läheb kuivatamiseks energiat? 

"See on üks väga suur tegur ning muidugi Kagu-Eesti ja üldse ääremaade viljakasvatajaid mõjutab järjest rohkem. Energiakriiside vaates on see transport, mis meil tuleb endal kinni maksta," lausus Timmi.

LHV makroanalüütik Triinu Tapver ütles, et praegune kuum poelettidel ei peegeldu. Kui kõrvetav kuumus saab tavapäraseks ja perioodid pikenevad, siis küll.

"Kuidas me seda mõju näeksime? Kaks peamist viisi: läbi kõrgemate energiahindade, mis tähendab, et inimesed tarbiksid rohkem energiat Kesk-Euroopas ja toidu säilitamine muutub samuti kallimaks. Teiselt poolt toidutoore ise, mis põldudel võib jääda vähesemaks," lausus Tapver.

Eesti viljapõldudel kombaine veel näha pole, kuid nädala-paari pärast algab mõnel pool lõikus, ütles viljakasvataja.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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