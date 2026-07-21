Suri Eesti rakenduskõrghariduse teerajaja Arvi Altmäe

Tehnikakõrgkool märgib oma järelehüüdes, et Altmäe elutöö ulatub kaugemale ühe kõrgkooli või ühe põlvkonna piiridest.

Altmäe pühendas üle poole sajandi oma elust Eesti hariduse edendamisele. Sellest ligi kolm aastakümmet – aastatel 1983–2010 – juhtis ta Tallinna tehnikakõrgkooli, olles alates 1992. aastast selle rektor.

"Arvi kuulus nende inimeste hulka, kes otsis võimalusi midagi päriselt korda saata. Kui Eesti riikliku iseseisvuse taastamine vajas julgeid tegijaid, avas ta Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikumi uksed Eesti Vabariigi kodanike peakomiteele ning Eesti Kongressi ettevalmistajatele. Tema juhtimisel sai koolist koht, kus sündisid otsused ja teod, mis aitasid taastada Eesti Vabariigi järjepidevuse," seisab kooli järelehüüdes. Altmä oli ka Eesti Kongressi valimiskomisjoni esimees.

Hiljem võttis Altmäe oma missiooniks Eesti rakenduskõrghariduse ülesehitamise. Tema eestvedamisel kujunes Tallinna ehitus- ja mehaanikatehnikumist praegune Tallinna tehnikakõrgkool.

Rohkem kui pool sajandit õpetas ja juhendas Altmäe noori arhitekte ja ehitajaid.

Altmäe juhtis aastakümneid ka Eesti Kodukaunistamise Ühendust.

Altmäe oli Valgetähe II ja III klassi teenetemärgi kavaler.

Perekonna teatel toimub professor Arvi Altmäe ärasaatmine Tallinna krematooriumis 24. juulil algusega kell 14.30.