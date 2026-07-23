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Meedia: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku

Välismaa
Voroneži linnas toimusid plahvatused
Voroneži linnas toimusid plahvatused Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka naftatöötlemistehast. Ukraina F-16 tulistas esmakordselt alla Venemaa hävituslennuki.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 23. juulil kell 6.40:

- Meedia: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku;

- Venemaa suurim viljakeskus piiras Ukraina droonide tõttu öösiti tegevust;

USA: Ukraina F-16 tulistas esmakordselt alla Venemaa hävituslennuki.

Meedia: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina korraldas ööl vastu neljapäeva Venemaale ulatusliku droonirünnaku, tabades muu hulgas ka naftatöötlemistehast. 

Ukraina tabas Uljanovski oblastis asuvat naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Tehas asub umbes 650 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist, kahjustuste ulatus ei ole veel teada. Tehase tootmisvõimsus on umbes 600 000 tonni naftat aastas. 

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et rünnaku alla jäi veel ka Voroneži linn. Meedias levivad väited, et droonid tabasid piirkonnas asuvat Wildberriesi logistikakeskust.

Venemaa suurim viljakeskus piiras Ukraina droonide tõttu öösiti tegevust

Venemaa kehtestas ajutise keelu laevade liikumisele Novorossiiski sadamasse ja sealt välja südaööst kuni kella viieni hommikul.

Otsus tehti Ukraina droonide rünnakute tõttu, teatas Reuters, mis viitas kolmele teraviljatööstuse allikale.

USA: Ukraina F-16 tulistas esmakordselt alla Venemaa hävituslennuki

USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral John Caine ütles kolmapäeval, et Ukraina hävitaja F-16 tulistas hiljuti alla Venemaa hävituslennuki.

Tegemist on esimese teadaoleva õhk-õhk-võiduga selle lennuki poolt Ukraina teenistuses.

Kindral lisas, et tema hinnangul on Ukraina viimastel aastatel paljude partnerite toel oluliselt tugevdanud oma mitmekihilist õhutõrjesüsteemi. Samuti kiitis Caine Ukraina kaitsetööstuse märkimisväärseid tulemusi.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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