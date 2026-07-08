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Sõja 1596. päev: Ukraina ründas Venemaal kolme olulist naftatehast

Välismaa
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Ukraina ründas Tatarstanis asuvat naftatehast
Ukraina ründas Tatarstanis asuvat naftatehast Autor/allikas: Kuvatõmmis
Välismaa

Ukraina pealinna Kiievit raputas kolmapäeva varahommikul taas rida plahvatusi. Ukraina tabas mitut olulist Vene naftatöötlemistehast. Satelliidipildid näitavad, et Ukraina hiljutine rünnak kahjustas tõsiselt Omski naftatöötlemistehast.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 8. juulil kell 20.10:

- Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega;

- Satelliidifotod näitavad, et Ukraina rünnak kahjustas tõsiselt Venemaa suurimat naftatöötlemistehast;

- Venemaa rünnakus Odessale hukkus neli inimest;

- Ukraina tulistas alla Vene mitmeotstarbelise hävituslennuki Su-35;

- Ukraina jätkab Venemaa tankerite hävitamist;

- Ukraina ründas Venemaal kolme olulist naftatehast.

Ukraina jätkab Venemaa tankerite hävitamist

Rostovi oblasti kuberner Juri Sljusar teatas, et Ukraina rünnak kahjustas kaht Taganrogi lahes viibinud tankerit. Teisipäeval tabasid Ukraina droonid Aasovi merel kaheksat Venemaa varilaevastiku tankerit.  

Ukraina droonivägede ülem Robert "Madjar" Brovdi teatas hiljem kolmapäeval, et viimase öö jooksul tabati Aasovi merel veel üheksat varilaevastikku kuuluvat naftatankerit.

Meedias levivad väited, et Venemaa üritab praegu tankerite abil varustada okupeeritud Krimmi, kus on puhkenud tõsine elektri- ja kütusekriis. 

Ukraina eruohvitser, kes sotsiaalmeedias võtab sõna Tatarigami konto alt, kirjutas kolmapäeva hommikul, et olukord Krimmis on muutumas kriitiliseks. Kohalikud elanikud on sotsiaalmeedia kaebustega üle ujutanud. Inimesed kurdavad elektrikatkestuste, sidehäirete, kütusepuuduse ja veevarustuse probleemide üle. Samal ajal on kohalikud okupatsioonivõimud jäänud peaaegu täiesti vaikseks.

Venemaa ründas Kiievit taas ballistiliste rakettidega

Ukraina pealinna Kiievit raputas kolmapäeva varahommikul taas rida plahvatusi. Esimest suurt plahvatust oli kuulda juba enne linna õhuhäiresireenide käivitumist ning sellele järgnes veel neli, teatasid linnas viibivad AFP ja Kyiv Independenti ajakirjanikud.

"Vaenlane ründab pealinna ballistiliste rakettidega. Püsige varjendites!" teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

Seni ei ole teatatud ohvritest ning kahjude täielik ulatus on endiselt ebaselge.

NATO tippkohtumisel Ankaras viibiv Ukraina president Volodõmõr Zelenski kutsus Ukraina toetajaid üles suurendama abi riigi õhukaitsele, kuna riigil napib Vene rakettide allatulistamiseks vajalikke olulisi tõrjerakette.

Ööl vastu 6. juulit korraldas Venemaa ühe oma rängima rünnaku Kiievile, mille tagajärjel hukkus pealinnas ja seda ümbritsevas oblastis vähemalt 26 inimest.

2. juuli rünnakus Kiievile tapsid Venemaa raketid ja droonid 31 inimest, vigastada sai vähemalt 100 inimest.

Venemaa rünnakus Odessale hukkus neli inimest

Venemaa rünnakus Ukraina sadamalinnale Odessale hukkus kolmapäeval neli inimest ning kuus sai vigastada.

Odessa linnapea Serhi Lõsak ütles, et lisaks kahjustas rünnak sadamataristut.

Ukraina ründas Venemaal kolme olulist naftatehast

Ukraina droonid ründasid ööl vastu kolmapäeva Venemaa Saratovi naftatöötlemistehast, vahendas The Kyiv Independent. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tehas süttis rünnakute tagajärjel põlema.

Saratov asub umbes 460 kilomeetrit Ukraina ja Venemaa piirist idas, Ida-Ukraina Luhanski oblasti lähedal.

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et tabamuse sai ka Tatarstanis asuv Nižnekamski naftatehas.

Veidi hiljem teatasid sotsiaalmeediakanalid, et ka Baškortostani Vabariigis asuv Ufa naftatehas sai tabamuse.

Ukraina raketid tabasid ka Belgorodi lennujaama ja maagaasitorustiku käitamisrajatist, 7. juuli öösel registreeriti aga Belgorodi oblastis elektrikatkestus.

"Belgorod ja Belgorodi oblast olid eile öösel Ukraina relvajõudude massilise raketirünnaku sihtmärgiks," ütles kuberner Aleksandr Šuvajev.

Väljaanne The Kyiv Independent kirjutab, et alates juunist on kuus suurt Venemaa naftatöötlemistehast oma töö osaliselt või täielikult peatanud. Ukraina droonirünnakutest on seni puutumata jäänud vaid üks suur naftatöötlemistehas, Rosnefti tehas Irkutski oblastis. Irkutsk asub ligikaudu 4450 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrolli all olevast territooriumist.

Ukraina tulistas alla Vene mitmeotstarbelise hävituslennuki Su-35

Ukraina tulistas riigi idaosas alla Vene mitmeotstarbelise hävituslennuki Su-35, kinnitasid kolmapäeval Ukraina õhujõud.

"Kinnitatud! 2026. aasta 8. juulil tulistati idasuunal alla Vene mitmeotstarbeline hävituslennuk Su-35!" ütlesid õhujõud Telegrami postituses.

Ukraina õhujõud teatasid varem veel ühe Vene "õhuterroristi" hävitamisest.

Satelliidifotod näitavad, et Ukraina rünnak kahjustas tõsiselt Venemaa suurimat naftatöötlemistehast

Ukraina õhurünnak tabas esmaspäeval Omski naftatöötlemistehast, mis oli seni rünnakutest puutumata jäänud. Satelliidifotode põhjal tekitas Ukraina rünnak seal ulatuslikke kahjustusi. Fotodel on näha põlenguid ja hävinud tootmisrajatisi. Uudisteagentuuri Reuters teatel pidi tehas pärast Ukraina droonirünnakut töö peatama.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1260 sõdurit

Ukraina relvajõudude kolmapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 413 510 (+1260);

- tankid 12 100 (+3);

- jalaväe lahingumasinad  24 903 (+4);

- suurtükisüsteemid 45 569 (+61);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1918 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1478 (+0);

- lennukid 436 (+0);

- kopterid 353 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 1853 (+5);

- operatiivtaktikalised droonid 396 920 (+2074);

- tiibraketid 4850 (+0);

- laevad/kaatrid 33 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 117 547 (+462);

- eritehnika 4398 (+4);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Karl Kivil, Marko Tooming

Allikas: The Kyiv Independent, Ukrainska Pravda, BNS

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