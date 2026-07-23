Osa ministreid eesotsas peaministriga sel nädalal puhkab

Sel neljapäeval ei toimu valitsuse kabinetinõupidamist ega iganeljapäevast valitsuse istungi järgset pressikonverentsi, kuna peaminister Kristen Michal ja veel neli ministrit puhkavad.

Valitsuse kabinetinõupidamist, kus tavaliselt kujundatakse poliitikat ja saavutatakse poliitilisi kokkuleppeid, kuid ei tehta ametlikke otsuseid, sel nädalal ei toimu, kuna peaminister Kristen Michal viibib puhkusel, öeldi ERR-ile riigikantselei kommunikatsioonibüroost. Tavapäraselt toimub kabinetinõupidamine siis, kui peaminister saab sellel osaleda.

Peaminister puhkab 20.–29. juulini, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas puhkab 23.–31. juulini, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta puhkab 20. juulist 4. augustini; sotsiaalminister Karmen Joller puhkab 14.–31. juulini ja taristuminister Kuldar Leis puhkab 17.–24. juulini.

Valitsuse pressikonverentsil osalevad ministrid valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel arutatud ja otsustatud teemade põhjal – ministreid, kelle valitsemisala küsimusi päevakorras ei ole, tavapäraselt pressikonverentsile ei kutsuta.

"Kuna juuli teises pooles on mitmed ministrid puhkusel või seotud muude töökohustustega ning tänase istungi teemade põhjal ei olnud võimalik kokku saada pressikonverentsi tavapärast osalejate koosseisu, otsustati pressikonverents sel nädalal ära jätta," teatas riigikantselei.

Valitsuse e-istung toimus neljapäeval sidevahendite abil. Valitsuse igapäevane töö jätkub tavapäraselt, kinnitas riigikantselei.