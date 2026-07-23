X!

Osa ministreid eesotsas peaministriga sel nädalal puhkab

Eesti
Peaminister Kristen Michal postitas kolmapäeval sotsiaalmeediasse fotod, kuidas ta puhkust veedab
Peaminister Kristen Michal postitas kolmapäeval sotsiaalmeediasse fotod, kuidas ta puhkust veedab Autor/allikas: Kristen Michali Facebooki konto
Eesti

Sel neljapäeval ei toimu valitsuse kabinetinõupidamist ega iganeljapäevast valitsuse istungi järgset pressikonverentsi, kuna peaminister Kristen Michal ja veel neli ministrit puhkavad.

Valitsuse kabinetinõupidamist, kus tavaliselt kujundatakse poliitikat ja saavutatakse poliitilisi kokkuleppeid, kuid ei tehta ametlikke otsuseid, sel nädalal ei toimu, kuna peaminister Kristen Michal viibib puhkusel, öeldi ERR-ile riigikantselei kommunikatsioonibüroost. Tavapäraselt toimub kabinetinõupidamine siis, kui peaminister saab sellel osaleda.

Peaminister puhkab 20.–29. juulini, haridus- ja teadusminister Kristina Kallas puhkab 23.–31. juulini, justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta puhkab 20. juulist 4. augustini; sotsiaalminister Karmen Joller puhkab 14.–31. juulini ja taristuminister Kuldar Leis puhkab 17.–24. juulini.

Valitsuse pressikonverentsil osalevad ministrid valitsuse istungil ja kabinetinõupidamisel arutatud ja otsustatud teemade põhjal – ministreid, kelle valitsemisala küsimusi päevakorras ei ole, tavapäraselt pressikonverentsile ei kutsuta.

"Kuna juuli teises pooles on mitmed ministrid puhkusel või seotud muude töökohustustega ning tänase istungi teemade põhjal ei olnud võimalik kokku saada pressikonverentsi tavapärast osalejate koosseisu, otsustati pressikonverents sel nädalal ära jätta," teatas riigikantselei.

Valitsuse e-istung toimus neljapäeval sidevahendite abil. Valitsuse igapäevane töö jätkub tavapäraselt, kinnitas riigikantselei.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

12:03

TLÜ teadlased: kas põimkeelsus klassiruumis aitab keelt paremini õppida?

12:01

Barcelona uueks peatreeneriks saab Sloveenia koondise peatreener

11:45

Merz leidis skandaali tõttu fraktsioonijuhi kohalt lahkunud Spahnile asendaja

11:40

Kirjade saatmine läheb kallimaks, kohalejõudmine aeglasemaks

11:35

Astrid Nõlvak: Hiiu Folk oli tänavu teadlikult väiksema mahuga

11:27

Iisakul joosti 12. korda staadionil maratoni

11:06

Loomaaias avati šimpansite, elevantide ja saarmaste tehtud maalide näitus

10:57

Muutlikud väetisehinnad ja kliima panevad põllumehi uusi kultuure kasvatama

10:56

Miami Inter sattus pärast Casemiroga lepingu sõlmimist uurimise alla

10:55

Kaljulaid: Laulul võib süsteemivälise kandidaadina olla keeruline toetust leida

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

22.07

OpenAI tehisarumudel korraldas omaalgatusliku küberrünnaku

22.07

Ukraina ründas Lõuna-Venemaa logistikakeskusi, Krimmis kadus taas elekter Uuendatud

22.07

Venemaa suunab Siberis toodetud autokütust Moskvasse

07:47

Meedia: Ukraina korraldas Venemaale ulatusliku droonirünnaku Uuendatud

22.07

ERJK menetleb Luisa Värgi ja Kadri Tali sotsiaalmeediapostitusi

22.07

Tervishoiueksperdid soovitavad ravikindlustuse kohustuslikuks muuta

22.07

Helen Lepalaan: mitte ükski rahvusooperi solist ei käi minu juures laulutunnis

22.07

Parvlaevade Ormsö ja Kihnu Virve meeskonnad korraldavad hoiatusstreigi

22.07

Kasvavad PR-kulud tekitavad ka riigikogus küsimusi, EISA peab neid vajalikuks

22.07

Ukraina uus sõjaväejuht on hinnatud nii rahva kui ka sõdurite seas

ilmateade

SPORT

12:01

Barcelona uueks peatreeneriks saab Sloveenia koondise peatreener

11:27

Iisakul joosti 12. korda staadionil maratoni

10:56

Miami Inter sattus pärast Casemiroga lepingu sõlmimist uurimise alla

10:26

Lucas Leok saavutas Inglismaal 11. koha

loe: kultuur

11:35

Astrid Nõlvak: Hiiu Folk oli tänavu teadlikult väiksema mahuga

10:33

Lavakast lavale | Joosep Lõhmus

09:37

Lilli Luuk: ma ei kirjuta sahtlisse

09:32

Maria Faust: kõik sõjad algavad inimese seest

loe: eeter

11:06

Loomaaias avati šimpansite, elevantide ja saarmaste tehtud maalide näitus

10:12

Kunstiajaloolane: portselanist supitirin oli omal ajal lõunalaua skulptuur

09:32

Maria Faust: kõik sõjad algavad inimese seest

22.07

Ajalooõpetaja Indrek Riigor: mul on raske ajaloofilme vaadata

Raadiouudised

09:20

Raadiouudised (23.07.2026 09:00:00)

22.07

Päevakaja (22.07.2026 18:00:00)

22.07

Tallinna Endla tänava tunnelite ehitusleping lõpetatakse Uuendatud

22.07

Narva volikogu koguneb pühapäeval uusi linnajuhte valima

22.07

Pärnu võimuliit lõi kõikuma

22.07

Ehitamine on aastaga üle kolme protsendi kallimaks läinud

22.07

Raadiouudised (22.07.2026 15:00:00)

22.07

Eesti saadab sel aastal Reeperbahni esitlusfestivalile viis artisti

22.07

Raadiouudised (22.07.2026 12:00:00)

22.07

Raport: Iirimaal tegutsev Euroopa suurim alumiiniumitehas varustab Venemaa sõjatööstust

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo