Sõja 1612 päev: Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tveris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 24. juulil kell 18.44:

- Ukraina tabas Flamego raketiga suurt sõjatehast Kirovis;

- Vene rünnakus sai pihta Läti aukonsulaat;

- Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust;

- ISW: rindel ei ole toimunud suuremaid muutusi;

- Venemaa ründas Kiievit keset päeva ballistiliste rakettidega;

- Ukraina on saanud programmi PURL kaudu suures koguses relvi.

Ukraina tabas Flamego raketiga suurt sõjatehast Kirovis

Ukraina rünnakus tiibrakett Flamingoga sai kahjustada Venemaal Kirovi linnas asuv suur raketi- ja lennundusdetaile tootev tehas.

Varahommikul teatas Kirovi oblasti kuberner Aleksandr Sokolov raketirünnakust linnale, mis asub Moskvast peaaegu 800 kilomeetrit kirdes.

Peagi ilmusid sotsiaameediasse vaatamata Venemaal kehtestatud karmidele karistustele selliste rünnakute tagajärgede avaldamise eest fotod ja videod, kus oli näha linna põhjaosas asuvast Aviteki tehasest tõusvat suitsu.

Vene kaitsetööstushiiu Almaz-Antei koosseisu kuuluv Avitek toodab püüderakette nõukogudeaegsetele õhutõrjesüsteemidele, sealhulgas Torile ja Osale, mida Venemaa kasutab sõjas Ukraina vastu, samuti muid lennukidetaile.

Rünnakus hukkus kuus tehase töötajat ja sai vigastada veel 26 inimest, teatas Sokolov pärastlõunal, lisades, et tulekahju on kustutatud.

Hiljem kirjutas Telegrammi uudistekanali Exilenova Plus, et neile teadaolevatel andmetel suri vähemalt 30 tehasetöötajat ning 80 sai vigastada

President Volodõmõr Zelenski kinnitas rünnakut Kirovile, lisades, et tehas valmistas "komponente okupandi lennu- ja raketisüsteemidele, mida kasutatakse eelkõige massilistes rünnakutes meie linnade ja kogukondade vastu".

Flamingo tootja Fire Point avaldas stardist video, kinnitades varasemaid teateid, et tehast kahjustas just nende ettevõtte märgiline tiibrakett.

Kirov asub Ukraina piirist 1200 kilomeetri kaugusel. Ukraina teadaolevast raketiarsenalist jäi linn vaid Flamingo tegevusraadiusesse.

A very effective missile strike has been carried out on the "Aviatek" plant in Kirov.



We have dedicated more time to verifying the information. According to local sources, there was no evacuation or air raid siren announced at the plant during the strike. These same sources… pic.twitter.com/C7BN9Xea8C — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 24, 2026

Vene rünnakus sai pihta Läti aukonsulaat

Viis inimest sai surma ning üheksa vigastada Vene vägede korraldatud rünnakus Slovianskis.

Donetski Donetski oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Vadõm Filashkini sõnul tabasid juhitav lennukipommidega korraldatud rünnakus kahjustada vähemalt 10 eramaja, üks äriasutus ning veel Läti aukonsulaat.

"Venelased ründavad meie linnu iga päev ning teisel järjestikusel päeval on nende rünnakud viinud mitmete kannatanuteni Slovjanskis," kirjutas Filashkin sotsiaalmeedias.

Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust

Väljaanne The Kyiv Independent vahendab, et Ukraina droonid tabasid ööl vastu reedet sihtmärke okupeeritud Krimmis, Peterburis ja Tveris. Peterburis tabas droon veebikaubamaja Wildberries logistikakeskust, mille tagajärjel puhkes suur tulekahju.

Russians started this war in full confidence that it will be just a "TV-war", somewhere far and without compromising their lives. Well, it is now their cities in TV, and their future just like this Wildberries facility in Saint Petersburg, Russia, is getting burned down. pic.twitter.com/GEU8AIGKuz — (((Tendar))) (@Tendar) July 24, 2026

Ukraina piirist 1100 kilomeetri kaugusel asuv Peterburi on Venemaa täieulatusliku sissetungi jooksul harva sattunud Ukraina rünnakute sihtmärgiks, kuna ajalooliselt tähtsa linna ümber on koondunud Venemaa õhutõrje. Viimastel kuudel on aga Ukraina droonide edasiarendused suutnud tõhusamalt õhutõrjest läbi tungida.

Peterburi võimud kinnitasid droonirünnakut ning teatasid, et sihtmärgiks oli Moskovskoje maantee piirkonnas asuv tsiviiltaristu. Leningradi oblasti kuberner Aleksandr Drozdenko teatas, et oblastis hävitati 50 drooni.

Väljaanne Meduza kirjutab, et droon tabas veel üht Wildberriesi hoonet, mis asub Peterburi vahetus läheduses. Ka Wildberries teatas, et peatas tegevuse kahes Peterburi piirkonna logistikakeskuses

Ukraina ründas ööl vastu reedet ka Tveris ja Simferopolis asuvaid Wildberriesi logistikakeskusi.

Ukrainian attack drones hit another Russian Wildberries distribution center tonight in Simferopol, setting it ablaze. pic.twitter.com/tH6RjbQFy7 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 23, 2026

Venemaa ründas Kiievit keset päeva ballistiliste rakettidega

Venemaa ründas Kiievit ballistiliste rakettidega ja Ukraina pealinnas kostsid reedel plahvatused. Õhuhäiresireenid hakkasid tööle kella 11.20 paiku. Kiievi linnapea Vitali Klõtško kutsus elanikke üles varjuma ning teatas, et linnas töötab õhutõrje.

Ukraina on saanud programmi PURL kaudu suures koguses relvi

Viimase aasta jooksul on Ukraina esmavajaduste algatusega PURL liitunud 29 riiki ning nende kogupanus Ukrainale elutähtsate relvade tarnimisel ulatub 6,7 miljardi dollarini, edastas reedel kaitseministeeriumi informatsiooni uudistekanal Ukrinform.

Ministeeriumi kinnitusel on algatusest saanud üks peamisi mehhanisme, millega rahuldatakse Ukraina kriitilisi vajadusi Ühendriikides toodetud relvade ja kaitsevarustuse järele.

Viimase aasta jooksul on algatusega liitunud 29 riiki ehk 26 NATO liikmesriiki ja kolm partnerriiki. Kogupanused on jõudnud 6,7 miljardi dollarini, mis on võimaldanud rahastada Ukraina kaitseväele enam kui kümmet relvapaketti.

Algatuse PURL üks olulisemaid saavutusi on olnud Ukraina varustamine õhutõrjesüsteemide Patriot püüdurrakettidega. Need on kriitilise tähtsusega linnade, tsiviilelanike ja elutähtsa taristu kaitsmisel Venemaa ballistiliste rakettide rünnakute eest.

Tänaseks tarnitakse umbes 95 protsenti süsteemide Patriot püüdurrakettidest, mille seas näiteks PAC-3 raketid, Ukrainale just esmavajaduste algatuse kaudu.

PURL on USA ja NATO algatus, mis võimaldab NATO liikmesriikidel ja partnerriikidel rahastada Ühendriikides toodetud elutähtsate relvade ja varustuse tarnimist Ukrainale.

ISW: rindel ei ole toimunud suuremaid muutusi

Sõjauuringute Instituudi (ISW) viimase ülevaate kohaselt ei ole Ukraina rindel lähipäevade jooksul toimunud suuremaid muutusi.

Rünnakute raskuskese püsib Donetski oblastis, kus Vene väed üritavad järk-järgult survestada Ukraina kaitset väikeste jalaväerünnakute ja droonide toel. Kõige ägedamad lahingud käivad endiselt Kostjantõnivka ümbruses.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1410 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 436 100 (+1410);

- tankid 12 201 (+10);

- jalaväe lahingumasinad 25 000 (+6);

- suurtükisüsteemid 46 646 (+76);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1968 (+7);

- õhutõrjesüsteemid 1516 (+1);

- lennukid 438 (+0);

- kopterid 354 (+0);

- maapealsed droonisüsteemid 2006 (+12);

- operatiivtaktikalised droonid 425 240 (+1652);

- tiibraketid 4938 (+2);

- laevad/kaatrid 34 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 124 787 (+544);

- eritehnika 4454 (+1);

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.