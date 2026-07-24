Prantsusmaa ja Hispaania palusid EL-ilt metsatulekahjude tõttu abi

Prantsusmaal ja Hispaanias lõõmavad ulatuslikud metsatulekahjud ning riigid pöördusid abi saamiseks Euroopa Liidu poole. Hispaania kuulutas Madridi piirkonnas välja riikliku hädaolukorra.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas reedel, et riik on palunud käivitada Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi saamaks abi võitluses metsatulekahjudega.

"Peagi toetavad meid kaks Horvaatia Canadairi lennukit, kaks Portugali Air Tractorit ning kaks Tšehhi ja Slovakkia Black Hawki raskekopterit," ütles Macron.

Veidi hiljem selgus, et ka Hispaania taotles Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanismi käivitamist, et saada abi metsatulekahjudega võitlemisel, vahendas The Guardian.

Hispaania kuulutas neljapäeva hilisõhtul Madridi piirkonnas ja pealinna lähedal asuvas Ávila provintsis välja ka riikliku hädaolukorra seoses mitme kontrolli alt väljunud metsatulekahjuga.

Reedel põgenesid sajad inimesed Lääne-Prantsusmaal asuvalt poolsaarelt paatidega, kuna võimud andsid korralduse see kiiresti leviva maastikupõlengu eest evakueerida.

Ühe Prantsusmaa hinnatuima veinipiirkonna lähedal lõõmav põleng, mis on seni hävitanud umbes pooleteise Manhattani suuruse ala, on vaid üks mitmest riiki keset suvepuhkuste hooaega laastavast tulekahjust.

Prantsuse võimud on andnud korralduse tuhandetel turistidel lahkuda Atlandi ookeani edelarannikul asuvatest kämpingutest ja puhkemajadest, samal ajal kui tuletõrjujad püüdsid kustutuslennukite toel põlenguid kontrolli alla saada.