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Prantsusmaa saatis metsatulekahjude vastu võitlema vananenud lennukipargi

Välismaa
Prantsuse Canadair CL-415 lendab 2026. aasta juulis metsatulekahju kohal
Prantsuse Canadair CL-415 lendab 2026. aasta juulis metsatulekahju kohal Autor/allikas: SCANPIX/AFP/THIBAUD MORITZ
Välismaa

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et ulatuslikud metsatulekahjud vallandasid Prantsusmaal terava poliitilise vaidluse riigi valmisoleku üle tulla toime looduskatastroofidega. Kriitika keskmes on vananenud Canadairi kustutuslennukite park.

Metsatulekahjud on laastanud Prantsusmaa ja Hispaania osi. Prantsusmaa tuletõrjujad on võidelnud Bordeaux' ümbruses möllava tulekahjuga, mis on piirkonna suurim pärast 1949. aastat.

Opositsioon leiab, et president Emmanuel Macron pole suutnud välja vahetada 12 Canadairi kustutuslennukit, mis on aastakümneid vanad ja peavad metsatulekahjude kustutamisel kandma peamist koormat.

Möödunud laupäeval, kui metsatulekahjud laastasid Edela-Prantsusmaa männimetsi, ütles Canadairi piloot Grégory Prats, et tulekahjude kustutamiseks oli saadaval vaid viis lennukit. Ülejäänud olid hoolduses.

"See on lihtsalt ennekuulmatu," ütles Prats. 

Macron lubas juba pärast 2022. aasta laastavaid metsatulekahjusid uuendada Canadairi lennukiparki. Seni on tellitud vaid neli uut lennukit ning esimesed neist jõuavad Prantsusmaale alles 2028. aastal. Praegu kasutusel olevad lennukid on 19–32 aastat vanad, vahendas The Wall Street Journal.

Viivituse põhjuseks on osaliselt tootja De Havilland piiratud tootmisvõimsus, kuid olukorda süvendas ka Prantsusmaa valitsuse otsus kärpida 2024. aastal kahe lennuki ostuks ette nähtud rahastust, et vähendada eelarvepuudujääki.

Prantsusmaa valitsus lükkab opositsiooni kriitika tagasi ning märgib, et riigi käsutuses on ka Dash 8 tüüpi lennukid. Lisaks on Euroopa Liidu liikmesriigid saatnud Prantsusmaale appi lennukeid ja helikoptereid.

"Oleme rakendanud kõik võimalikud ressursid. Praegu peame olema ühtsed ja tegutsema," ütles Macron. 

Lisaks kasutas Prantsusmaa tulekahjude kustutamisel esimest korda ka sõjaväe Airbus A400M transpordilennukit, mis on kohandatud vee heitmiseks. Prantsusmaa siseminister Laurent Nuñez ütles veel, et esmaspäeval oli kasutusvalmis juba seitse Canadairi lennukit.

Canadairi lennukid on spetsiaalselt loodud metsatulekahjude kustutamiseks. Need lendavad suurel kiirusel üle veekogude ning täidavad veepaagid vaid mõne sekundiga.

Lennukitootja De Havillandi hinnangul kasvab nõudlus selliste lennukite järele kliimamuutuste tõttu veelgi. Kuumad ja kuivad suved muudavad ulatuslikud metsatulekahjud üha sagedasemaks.

Toimetaja: Karl Kivil

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