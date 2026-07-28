Macron suundus metsatulekahjudest laastatud Edela-Prantsusmaale

"Bordeaux' linnast läänes möllav tulekahju, mis on kolmapäevast saati laastanud 42 000 hektarit männimetsa ja hävitanud 240 kodu, on öise uduvihma järel vaibunud, kuid pole veel kontrolli alla saadud," teatasid kohalikud võimud.

"Lähinädalad saavad olema rasked ja me peame vastu pidama," tõdes Macron.

President lubas, et Prantsusmaa valitsus toetab igakülgselt piirkonna ametivõime kustutustöödel.

Gironde'i piirkonnast lõuna pool Landes'is lõõmanud teine maastikupõleng on Macroni teatel saadud kontrolli alla.

Euroopa Liit suurendab Edela-Prantsusmaal möllavate maastikupõlengute kustutamiseks saadetud tuletõrjelennukite ja -kopterite arvu, ütles ühenduse kriisiohjeldamisvolinik varem päeval uudisteagentuurile AFP.

"Praegu on meil sündmuskohal kasutusel üheksa lennuvahendit ja homme on neid Euroopa strateegilisest reservist võetuna juba 11," ütles Euroopa Liidu volinik Hadja Lahbib.

Prantsusmaal ja Hispaanias jätkavad päästjad võitlust ulatuslike maastikupõlengutega. Kokku on Edela-Prantsusmaal Bordeaux' lähedal ja Kesk-Hispaanias Madridi lähistel pidanud oma kodudest põgenema üle 325 000 inimese.