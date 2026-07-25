Meta loobub puhta energia lubadusest

Sotsiaalmeediaettevõte Meta Platforms teatas reedel, et on loobunud üleilmsest suurfirmade lubadusest hankida kogu oma elekter taastuvatest allikatest.

Ühendkuningriigis baseeruva vabaühenduse Climate Group algatuse RE100 eesmärk on edendada ettevõtete kliimameetmeid ning selle 444 liikme hulka kuuluvad näiteks Apple, Google ja Microsoft.

Climate Groupi veebilehel ei ole Metat enam algatusega ühinenute nimekirjas. Metale kuuluvad ühismeediaplatvormid Facebook, Instagram, Threads ning sõnumirakendused WhatsApp ja Messenger.

Uudisest teatas esimesena taastuvenergiatööstuse väljaanne Recharge News.

RE100 veebilehe Wayback Machine'i arhiivi andmetel liitus Meta lubadusega 2016. aastal.

Lahkumine toimub tehnoloogia tippettevõtete hoogsa andmekeskuste rajamise taustal. Meta on sõlminud kommunaalettevõtetega lepinguid uute maagaasielektrijaamade käivitamiseks, millest ainuüksi kümme on mõeldud ettevõtte Hyperioni andmekeskuse toiteks Louisianas.

Meta pressiesindaja ütles AFP-le, et ettevõte jätkab investeeringute suurendamist taastuvenergiasse ning RE100-st lahkumine ei muuda nende sihti katta oma elektritarbimine sajaprotsendiliselt puhta energiaga.

Ettevõtte veebilehe andmetel on nad selle eesmärgi aastapõhiselt täitnud alates 2020. aastast, tehes koostööd taastuvenergia pakkujatega pikaajaliste elektriostulepingute kaudu.

Climate Group ütles aga Recharge Newsile, et sellest enam ei piisa.

"Pärast mitmeid põhjalikke vestlusi Meta ja Climate Groupi vahel on Meta RE100 algatusest tagasi astunud, kuna ei suuda enam täita tehnilisi kriteeriume investeeringute tõttu uude gaasienergiasse," ütles Climate Groupi pressiesindaja väljaandele.

Maagaasi on pikka aega peetud "sillakütuseks" saastavamate fossiilkütuste ning taastuvate energiaallikate, nagu tuule- ja päikeseenergia vahel. Kuigi selle heitkogused on väiksemad, põhjustab selle puurimine ja kaevandamine metaani leket, mis on võimas kasvuhoonegaas ja maagaasi põhikomponent.

Maagaasi põletamine põhjustab ka märkimisväärset õhusaastet lämmastikoksiidide, väävli, elavhõbeda ja tahkete osakeste näol, samas kui hüdrauliline purustamine ehk frakkimine võib saastada põhjavett.

Meta ei ole oma suunamuutuses üksi. Microsoft allkirjastas eelmisel kuul Chevroniga lepingu, et varustada Texase lääneosas asuvat andmekeskust maagaasist toodetud elektriga, ning ka Google'it on ajakirjanduses seostatud sarnaste partnerlustega.