Bordeaux' ümbruses evakueeriti metsatulekahjude tõttu pea 200 000 inimest

Laupäeval evakueeriti Edela-Prantsusmaal asuva Bordeaux' lähistel paiknevatest eeslinnadest tuhandeid inimesi, kuna linna ümbruses möllavad metsatulekahjud ei näidanud vaibumise märke.

Bordeaux' lähistel asuvatest Gironde'i ja Landesi piirkondadest on sel nädalal puhkenud maastikupõlengute tõttu laupäevase seisuga evakueeritud ligikaudu 197 000 inimest.

Bordeaux'd hõlmava La Nouvelle-Aquitaine'i (Uus-Akvitaania) piirkonna ja Gironde'i departemangu juht Sophie Brocas ütles, et Le Haillani, Eysinesi ja Mérignaci asulatest on mujale toimetatud tuhandeid inimesi. Ka linnast lääne pool asuvates linnades ja külades väljastati evakueerimiskorraldus.

Valitsus saatis tulekahju kustutamisele appi sõjaväelased ning toimetas piirkonda 1,5 miljonit näomaski, et inimesed saaksid ennast kaitsta lämmatava suitsu eest.

Prantsuse peaminister Sébastien Lecornu ütles, et sellise ulatusega tulekahjud on enneolematud ning väitis, et Gironde'i põleng on muutunud nii tugevaks, et põhjustab juba ise tuult.

"Meie prioriteet on selge: kaitsta inimelusid," kirjutas ta X-is, lisades, et evakuatsioonikorraldusi tuleb viivitamata järgida.

Bordeaux' regioon on tuntud oma viinamarjaistanduste poolest ning linn on üks peamisi transpordisõlmi turistidele, kes külastavad lähedal asuvaid Atlandi ookeani ranniku kuurorte.

Bordeaux'st põhja pool oli metsatulekahjudest lähtuvat suitsu näha ja tunda Haute-Vienne'i piirkonnas, kus kohalikud võimud soovitasid inimestel hoida uksed ja aknad suletuna.

Reutersi kliimavaatlusprogrammi Climate Monitor andmetel on temperatuurid kogu laiemas Akvitaania piirkonnas olnud sel kuul keskmiselt 32,2 kraadi Celsiuse järgi. See on 7,3 kraadi võrra kõrgem kui juuli tavapärane kõrgeim temperatuur aastatel 1961–1990.

Kokku on ulatuslikud metsatulekahjud sundinud Edela-Prantsusmaal ja Kesk-Hispaanias evakueeruma sadu tuhandeid inimesi. Neist 60 000 inimest on pidanud oma kodudest lahkuma Madridist läänes ning 197 000 inimest on saanud evakueerimiskorralduse Prantsusmaa Gironde'i ja Landes'i departemangus.