Macron kutsus Bordeaux'd ohustava metsatulekahju tõttu kokku kriisikoosoleku

Ulatuslik metsatulekahju läheneb Edela-Prantsusmaal asuvale Bordeaux' linnale ning president Emmanuel Macron kutsus esmaspäevaks kokku kriisikoosoleku. Kohalikud võimud teatasid esmaspäeva hommikul, et pärast öist vihma on olukord mõnevõrra paranenud.

Linnapea Thomas Cazenave sõnul raskendab kustutustöid uus kuumalaine. Metsatulekahju jääb Bordeaux'st umbes 15 kilomeetri kaugusele.

Kuigi ligikaudu 850 000 elanikuga Bordeaux' linnale ei ole seni evakuatsioonikorraldust antud, on ümberkaudsetest piirkondadest juba evakueeritud kümneid tuhandeid inimesi.

Prantsusmaa siseministri Laurent Nuñezi sõnul on olukord endiselt väga keeruline, sest tulekahju liigub ettearvamatult. Macron ütles möödunud laupäeval, et valitsus on kohalikele võimudele abiks nii kaua, kui on vaja.

Tuletõrjujate hinnangul ei ole võimalik tuld otseselt kustutada. Selle kontrolli alla saamiseks oleks vaja mitmepäevast tugevat vihmasadu või tule levimist piirkonda, kus see saaks hääbuda.

"Me ei tea, kuidas leegid levivad, sest tulefront muutub pidevalt. Me ei saa sellele otse vastu astuda. See on nagu Taaveti ja Koljati heitlus," ütles pühapäeval Prantsusmaa tuletõrjujate liidu pressiesindaja Eric Brocardi.

Kohalikud ametnikud teatasid esmaspäeva hommikul, et metsatulekahju näitab pärast öiseid vihmasadusid vaibumise märke. Bordeaux' lähistel asuva Cestase linnapea Jérôme Steffe sõnul on olukord nüüd veidi paranenud.

"Meil on vedanud, sest öösel sadas vihma ja tuul vaibus veidi. See aitas palju, kuid ärgem eksigem. Ainuüksi asjaolu, et puulehed on niisked ja leegid on kohati vaibunud, ei tähenda, et oht oleks kadunud," ütles Steffe.

Metsatulekahjud on Prantsusmaad tänavu rängalt räsinud. Riigis on põlenud juba umbes 98 000 hektarit maad, millest ligi 42 000 hektarit Edela-Prantsusmaal. Tegemist on ühe ulatuslikuma metsapõlenguga pärast Teist maailmasõda. Tulekahjude tõttu on Prantsusmaa edelaosas evakueeritud üle 220 000 inimese.