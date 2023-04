Eestis vahistati USA-st Venemaa heaks elektroonikat tarninud Eesti kodanik

Ameerika Ühendriikide Föderaalne Juurdlusbüroo teatas Eesti kodaniku Andrei Ševljakovi vahistamisest, kes tellis Vene valitsuse ja relvajõudude tarbeks USA-st elektroonikat. USA justiitsministeeriumi teatel tegeles 45-aastane Ševljakov aastaid ebaseadusliku tegevusega, mille eesmärgiks oli tundliku USA elektroonika soetamine Vene relvajõudude tarbeks.

FBI Houstoni haru tegi Andrei Ševljakovi vahistamise osas koostööd Eesti Kaitsepolitseiametiga.

