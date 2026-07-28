Riigikantselei kuulutas välja Eesti.ai viie miljoni eurose koolitushanke

Jaanuaris käivitas valitsus Eesti.ai algatuse, mis peaks aitama tehisaru abil Eesti majandust edendada ning nüüd algatas riigikantselei hanke, mille eeldatav maksumus on viis miljonit eurot.

Algatuse mõte on suurendada inimeste tehisaruteadmisi ja oskusi. Eesmärk on, et aastatel 2026–2027 osaleks vähemalt ühes Eesti.ai töötoas või õpiampsus 100 000 tööealist Eesti elanikku.

Hange on jagatud neljaks osaks. Need hõlmavad kontaktkoolituste, veebikoolituste ja suuremate ürituste korraldamist ning läbiviimist.

Koolitusprogramm koosneb kahest neljatunnisest praktilisest töötoast. Lisaks töötubadele tellitakse vajadusel suuremaid avalikke TI-üritusi.

Koolitused on suunatud vähemalt 18-aastastele töötavatele inimestele. Õppesisu tuleb kohandada vastavalt sihtrühma töövaldkonnale ning kasutada praktilisi näiteid, mis aitavad osalejatel tehisaru oma igapäevatöös kasutada.

Vähemalt 75 protsenti töötubadest toimuvad kontaktõppes ning koolitusi korraldatakse vajadusel kõigis Eesti maakondades. Teenusepakkujad peavad lisaks koolituse sisulisele ettevalmistamisele vastutama ka osalejate leidmise, turunduse, registreerimise, tagasiside kogumise ja aruandluse eest.

Plaani järgi peaks umbes 65 protsenti koolitustest olema suunatud juba AI-d rakendavatele inimestele, 30 protsenti baastasemel osalejatele ning viis protsenti edasijõudnutele.

Programm on osa algatusest "Kõige AI-targem rahvas", mille strateegiline eesmärk on toetada Eesti tootlikkuse kasvu ja suurendada tehisaru kasutamist nii tööelus kui ka avalikus sektoris.

Sellele eelnes kolmekuuline katseetapp, mille eesmärgiks oli saada tagasisidet, millised on kõige sobivamad formaadid tehisarualaste õpitubade suuremahuliseks läbi viimiseks. Katsetused algasid aprillis ja lõppesid juunis.

Jaanuaris käivitas valitsus Eesti.ai algatuse, mis peaks aitama tehisaru abil Eesti majandust edendada. Sellega viiakse ellu tehisaruga seotud projekte näiteks tervise, hariduse ja elanike oskuste vallas.

Peaminister Kristen Michal on öelnud, et selle algatuse toel peaks Eesti majanduse maht juba viie aasta pärast 25 protsendi võrra kasvama. Eesti.ai tiimi juht Kirke Maar ütles, et 2026. aasta on alles käivitusetapp ja seetõttu ei ole aasta lõpuks realistlik hinnata Eesti.ai mõju kogu majanduse mahule eraldi rahalise näitajana.

Juunis sai algatus lisaeelarvest 11 miljonit eurot. Sellest 5,2 miljonit eurot oli planeeritud riigikantseleile, et viia ellu elanikkonna oskuste programm "Kõige AI-targem rahvas".