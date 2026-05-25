Enery rajab 150 miljoni euroga kolme maakonda akupargid

Taastuvenergiaettevõte Enery rajab kolme Eesti maakonda kokku 650 MWh mahutavusega akuparkide kompleksi, mis läheb maksma 150 miljonit eurot.

Suurinvesteeringuga rajatavad akupargid valmivad järgmise 12 kuu jooksul Pärnumaal, Ida-Virumaal ja Läänemaal, kus liidetakse need kavandatavate tuule- ja päikeseparkidega.

"Investeerimisotsus on tehtud, salvestuslahendused välja valitud ning käivad viimased ettevalmistused ehitusega alustamiseks," ütles Enery Estonia tegevjuht Margus Potisepp.

"Enery akusalvestite valmides kahekordistub siinse salvestusturu maht, millest praeguste hinnangute kohaselt piisab Eesti vajaduste katmiseks," lisas Potisepp.

Enery on üks mullu toimunud Eleringi sagedusreservide pikaajalise soetamise riigihanke võitjatest. Eelmisel aastal käivitas ettevõte Rummu päikeseelektrijaamas 18 MWh mahutavusega akupargi ja 12 MWh mahutavusega salvesti Järsi päikeseelektrijaamas Harjumaal.

Enery on Kesk- ja Ida-Euroopa üks suuremaid taastuvenergia tootjaid. Eestis kavatseb ettevõte kasvatada lähema kahe, kolme aasta jooksul taastuvenergiaparkide mahu vähemalt 1000 MW-ni, mis katab pea 20 protsenti Eesti elektritarbimisest.

Enery strateegiline suurinvestor on "Kolme mere algatuse" investeerimisfond, millesse on 20 miljonit eurot pannud ka Eesti riik.