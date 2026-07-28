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Tarbijate kindlustunne juulis tõusis, ehitus- ja kaubandussektoris vähenes

Majandus
Kõige madalam oli juulis kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris
Kõige madalam oli juulis kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Juulis kahanes ehitus- ja kaubandusettevõtjate kindlustunne, kuid teiste sektorite ja tarbijate hinnangud Eesti majanduse olukorrale paranesid, selgub ettevõtete ja tarbijate majanduslikku kindlustunnet mõõtvate uuringute ehk konjunktuuribaromeetrite juuli andmetest.

Juulis oli ettevõtete kindlustunde indikaator jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses (+10,5), ent võrreldes juuniga on kaubandusettevõtjad järgmise kolme kuu müügi prognoosimisel ettevaatlikumaks muutunud, teatas statistikaamet.

Teenindus- ja tööstussektoris oli näitaja vastavalt +6,5 ja +0,3. Kõige madalam oli kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris (-14,6). Sarnaselt eelmise kuuga peavad ehitusettevõtjad ehitustegevuse suurimaks piiranguks ebapiisavat nõudlust. Lisaks on võrreldes juuniga kasvanud nende ettevõtjate osatähtsus, kelle hinnangul ettevõtte töötajate arv järgmise kolme kuu jooksul väheneb.

Tarbijate kindlustunde indikaator oli juulis -26,1, mis on mõnevõrra parem kui möödunud kuul. Sealjuures paranesid tarbijate hinnangud oma leibkonna ja riigi majanduslikule olukorrale nii praegu kui ka järgneva 12 kuu jooksul. Kõige enam kasvas tarbijate hinnang püsikaupade ostuvõimekusele.

Konjunktuuribaromeetritega hinnatakse nelja ettevõtlussektori ja eratarbijate majanduslikku kindlustunnet. Vastuste põhjal moodustatakse iga sektori kindlustunde indikaator, mis on muu hulgas aluseks majandusprognooside ja üle-euroopaliste võrdluste tegemiseks.

Varem avaldas majandusliku kindlustunde uuringute tulemusi Eesti konjunktuuriinstituut, kuid alates tänavu maist teeb neid statistikaamet.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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