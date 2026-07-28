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Prokuratuur pani oportuniteediga lõppenud kohtuasjade raha loosirattasse

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Foto: Ken Mürk/ERR
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Oportuniteediga lõppenud kohtuotsuste rahalised kohustused pidi varem maksma riigikassasse, ent nüüd võib loosiga see raha jõuda ka MTÜ-deni. Nii said näiteks eelmisel nädalal kaks spordiklubi 6000 euro võrra rikkamaks.

Varem oli prokuratuuril oportuniteediga lõpetatud kohtuasjas kokkuleppele minejaid võimalik suunata näiteks tegema ühiskondlikult kasulikku tööd või kohustada neid maksma kindlat summat riigituludesse.

Teatavasti kahtlustas prokuratuur riigikogu liiget Tõnis Mölderit altkäemaksu võtmises ning üritas sellepärast talt ka saadikupuudumatust ära võtta. Kuigi selle poolt riigikogu ei hääletanud, siis kahe altkäemaksu andja ja vahendajaga tegeleti edasi.

Eelmisel nädalal selgus, et nende kahe isiku kohtuasi lõppes oportuniteediga ning mõlemad mehed pidid selle tarbeks maksma 6000 eurot. Küll aga ei liikunud see raha riigikassasse, vaid hoopis kahele spordiklubile – Järvamaa spordiliidule ja Sakala Biathlonile.

Põhja ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Kristjan Lill rääkis raadiosaates "Vikerhommik", et 2024. aastast ongi võimalik oportuniteediga määratud rahaline kohustus suunata üldsuse huvides ka sihtotstarbeliseks kasutamiseks.

Lille sõnul võivad valituks osutuda mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused, kes on maksu- ja tolliameti tulumaksusoodustuste nimekirjas. "Annetuse" tegemiseks peab seda pakkuma prokurör.

Valikut tehes saab prokurör kitsendada võimalikku valikut mitme mõõte alusel, kus lõplik valik selgub "lototronis" ehk loosiga.

"Kas valitakse üle Eesti tegutsevad ühingud või võib-olla Viru ringkonnaprokuratuuri vaatest näiteks siis ühingud, kes on Ida-Virumaal ja Lääne-Virumaal," rääkis Lill ning lisas, et valiku saab teha ka tegevusvaldkonna kaupa. Näiteks on selles nimekirjas kultuur, lapsed, loomad ja sport, aga eraldi ka Ukraina toetamise valdkond.

Lill ütles, et MTÜ-del ja sihtasutustel ei tasu oodata, et nüüd hakkavad rahapajad nende poole liikuma.

"See on pigem loto ning kõik kindlasti [raha] ei saa. Maksu- ja tolliameti nimekirjas – ma võin eksida – on neid ühinguid umbes 1000 ja 2000 vahel."

Huvitava asjaoluna tõi Lill lisaks välja, et kui kahtlustatav või süüdistatav sellise kohustuse võtab ja summa selliselt tasub, siis nad saavad annetused maksuvabast tulust maha arvata kuni 8400 euro ulatuses.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Vikerhommik", intervjueerisid Margit Kilumets ja Taavi Libe

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