Ettevõtjad investeerisid kümneid miljoneid Eesti suurimasse andmekeskusse

Mitmed tuntud Eesti ettevõtjad, teiste seas Kristjan Rahu, Jüri Käo, Enn Kunila, Markus Villig ja Urvo Männama omandasid Tensor Estate tütarfirmade kaudu umbes veerandi Hüürus tegutsevast Eesti suurimast andmekeskusest Greenergy Data Centers.

Enamusosalus jääb jätkuvalt riiklikku kapitali esindavale Kolme Mere investeerimisfondile.

Uus investeering ulatub saja miljoni euro lähedale.

"Pluss-miinus 100 miljonit eurot on see suurusjärk, mille raamidesse praegune tegevus jääb. Üle 70 miljoni euro on siia projekti juba panustatud. Laias laastus natuke alla 200 miljoni tuleb koguinvesteeringu suurus aasta lõpuks," rääkis Greenergy Data Centersi suurkliendi segmendijuht Martin Rungi.

Tegu on sihtotstarbelise investeeringuga, millega keskus märkimisväärselt laieneb.

"Täna uusi hooneid juurde ei ehitata, ehitame majas sees pinda välja. Täiendavat IT võimsust," sõnas Rungi.

Tensor Estate'i juht Miko Niinemäe ütles, et peamine osa investeeringust on seotud hoonesisese tehnoloogilise uuendamisega. "Kuna tehisaru nõuab olemuselt natuke teistsugust infrastruktuuri, kui seal olemas oli, siis meie suuname seda sinnapoole, et tehisaru arvutivõimekust saaks sellesse hoonesse paigaldada," lausus ta.

Tensor Aurora osanik Urvo Männama märkis, et tehisintellekti investeeringud on maailmas kuum teema. "Seda enam see infrastruktuur, mis tehisintellekti arengut kaasa aitab ja seni on Eesti selles valdkonnas üsna tagasihoidlikult esinenud. Meil ei ole ühtegi suuremat andmekeskust Eestisse tulnud," lisas ta.

Seni põhiliselt Eesti kliente teenindanud Greenergy Data Centers loodab lisainvesteeringu abil ka laiendada oma kliendibaasi välismaal.