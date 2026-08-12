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Eestisse tuleb Baltikumi esimene AI-tehas

Majandus
Greenergy Data Centersi andmekeskus Hüürus.
Greenergy Data Centersi andmekeskus Hüürus. Autor/allikas: "Aktuaalne kaamera"
Majandus

Greenergy Data Centersi andmekeskuses alustab sellel aastal tööd Hollandi pilveettevõtte Nebius Tallinna AI-tehas, mis oma 22-megavatise võimsusega on Baltikumi suurim. Tensor Estate'i kaasasutaja Martin Salo loodab, et see projekt teeb Eestist lähiaastatel ühe rahvusvahelise AI-taristu sõlmpunkti.

Nasdaqil noteeritud Nebius teatas kolmapäeval börsile, et on teises kvartalis sõlminud lepingud ettevõtte AI-taristu võrgustiku laiendamiseks Euroopas. Tallinna AI-tehase esimene etapp võimsusega 22 megavatti peaks alustama tööd veel sel aastal.

Nebiuse kommunikatsioonivaldkonna juht Tom Blackwell ütles, et Eesti on Nebiuse jaoks loomulik valik tänu maailmatasemel inseneridele, elujõulisele digimajandusele ja iduettevõtluskultuurile ning ambitsioonikatele plaanidele nii tehisintellekti kui ka puhtale energiale ülemineku valdkonnas.

"Nebiuse Tallinna AI-tehas, mis rajatakse koostöös Greenergy Data Centersiga, pakub tipptasemel taristut Eesti kasvava innovatsiooni ökosüsteemi toetamiseks ning aitab kiirendada tehisintellekti arendamist ja kasutuselevõttu," ütles ta.

Nebiuse ülemaailmne võimsuste võrgustik on kiiresti kasvanud. Euroopas rajab Nebius suuremahulisi AI-tehaseid Soomes Lappeenrantas ja Prantsusmaal Béthune'is, lisaks on neil juba töötav keskus Soomes Mäntsäläs ning AI-taristu projektid Ühendkuningriigis, Hispaanias ja Islandil. Nebiuse suurklientide hulka kuuluvad Microsoft ja Meta.

Greenergy Data Centersi tegevjuht Kert Evert ütles, et Nebiuse otsus valida Greenergy on näitab, et Eesti on kujunemas konkurentsivõimeliseks sihtkohaks suuremahuliste AI-taristu projektide jaoks.

Blackwelli sõnul soovib Nebius Eestis teha tihedat koostööd riigi, ettevõtete ja ülikoolidega, et arendada AI-oskusi, laiendada ligipääsu tehisintellekti võimalustele ning tugevdada Eesti positsiooni juhtiva AI-innovatsioonikeskusena.

Möödunud kuul Greenergy Data Centersi osanikuks saanud Eesti ettevõtjaid ühendava Tensor Estate'i kaasasutaja Martin Salo sõnul on äsja avalikustatud projekt esimene etapp suuremast arendusest, mis teeb Eestist lähiaastatel ühe rahvusvahelise AI-taristu sõlmpunkti.

"Seni on Põhja-Euroopa suured AI-tehased koondunud peamiselt Soome, Rootsi ja Norrasse, põhjuseks soodne elektrihind, taastuvenergia ning sobiv kliima. Baltikumi esimese AI-tehase meile tulemine tähendab, et Eesti liitub nende riikide klubiga, kuhu maailma juhtivad AI-ettevõtted rajavad oma taristut," lausus Salo.

Juuli lõpus ütles Greenergy Data Centersi suurkliendi segmendijuht Martin Rungi ERR-ile, et ühe rahvusvahelise suurkliendi Eestisse meelitamine muudab edasiste klientide leidmise andmekeskustele märksa lihtsamaks - turg areneb välja pärast esimest läbimurret.

Nebiuse puhul ei saa aga mööda küsimusest nende seotuses Venemaa tehnoloogiaettevõttega Yandex, sest Nebius sündis pärast seda, kui Yandex sattus Venemaa täiemahulise sissetungi tõttu Ukrainasse sanktsioonide alla.

2024. aastal müüs ettevõte oma Venemaa äriüksused ja võttis nimeks Nebius Group, mille peakorter asub Hollandis. Nebiuse juht Arkadi Volož on ühtlasi üks Yandexi asutajaid, kuid praeguseks on ta Venemaa kodakondsusest loobunud.

Greenergy esindaja ütles möödunud kuul, et peab sildistamist kohatuks, sest Nebius on ilmselt üks sügavamalt läbipuuritud organisatsioone, arvestades asjaolu, et nad on hoolimata kunagisest seosest Venemaaga võitnud nii Meta, Microsofti, Nvidia, USA valitsuse kui ka New Yorgi börsi usalduse.

Toimetaja: Karin Koppel

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