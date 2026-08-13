Hüürusse tehisarukeskust rajava ettevõtte taust äratas kapo tähelepanu

Harjumaal Hüürus peaks aasta lõpuks käivituma Baltikumi esimene 22-megavatine tehisarutehas. Nvidia tehistaibu kiipidele disainitud keskuse laiendusse investeeritakse ligi 100 miljonit eurot ja arendaja hinnangul loob projekt umbes 150 töökohta.

"Põhiliselt toodame me elektronidest intelligentsi. Meie tagame külma ruumi ja omajagu elektrit ning Nebius pakub oma klientidele intelligentsi teenust," sõnas Tensor Estate'i juht Miko Niinemäe.

Hollandis registreeritud ettevõte Nebius on äratanud aga tähelepanu ka kaitsepolitseis. Nebius sündis Yandexi emafirma ümberkujundamisel pärast Venemaa varade müüki. Ettevõtet juhib Yandexi kaasasutaja Arkadi Volož ning tema heaks töötab sadu endisi Yandexi insenere.

"Midagi valesti ei ole minu jaoks. Tegemist on Hollandi ettevõttega, mis ei ole kuidagi sanktsioneeritud. Mis on teinud mitmeid tehisharutehaseid juba Euroopa Liidus endas, aga eks eestlastena, ma usun, saame aru, et meil on võib-olla selline närvitundlikkus kõrgem kui mõnel Kesk või Lääne-Euroopa riigil," lausus majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo (Reformierakond).

Nebiust ei saa kontrollida välisinvesteeringute tavapärases sõelumismenetluses, sest tegemist on Euroopa Liidus registreeritud ettevõttega. Kapo tähelepanu all on eelkõige ettevõttega seotud inimesed, kellel on sidemed Venemaaga.

"Venemaa kodanike puhul on siiski lojaalsuskohustus Venemaa ees. Sõja- või kriisiolukorras tuleb neil seda kohustust oma riigi ees kanda," ütles kaitsepolitseiameti pressiesindaja Marta Tuul.

Miko Niinemäe Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Nebiuse suuraktsionär, arvutiteadlasest miljardär Arkadi Volož elab 2014. aastast Iisraelis. Pärast Euroopa Liidu sanktsioonide alla sattumist pani ta maha Yandexi juhiameti, mõistis hukka Venemaa sissetungi Ukrainasse ning loobus tänavu Venemaa kodakondsusest. Euroopa Liidu sanktsioonide nimekirjast arvati ta välja 2024. aastal. Ettevõtte kommunikatsioonijuht ütles, et Nebius on Venemaalt lahkunud töötajate üle väga uhke.

"Need on inimesed, kes võivad igal päeval kõndida tööle Silicon Valley idufirmas või tehnoloogiahiiglases. Seega oleme väga uhked, et meil on selline inseneritalent ja see oli mõnes mõttes meie eduloo aluseks, kuid muidu on Nebius täiesti uus ettevõte," ütles Nebiuse kommunikatsioonijuht Tom Blackwell.

Niinemäe sõnul pöördus Tensor Estate oma partnerit puudutavate riskide arutamiseks ise Eesti julgeolekuasutuste poole.

"Ka meie oleme oma kodutöö teinud, et meil on ju nii-öelda nõuded Euroopas üldlevinud. Lisaks töötavad nad ju peaaegu esimesest päevast Soomes, kes samuti on oma kodutöö teinud ja sealsed julgeolekuasutused on ka olukorda kommenteerinud. Nad on andnud kõige jaoks rohelise tule ning seda nägime ka meie. Lähme nendega kindlasti heasse partnerlusse," lausus Niinemäe.

Tensor Estate'i on investeerinud teiste seas Kristjan Rahu, Jüri Käo, Armin Karu ja Bolti asutaja Markus Villig.

Hüürus asuvas Greenergy Data Centersi andmekeskuses alustab sellel aastal tööd Hollandi pilveettevõtte Nebius Tallinna AI-tehas, mis oma 22-megavatise võimsusega on Baltimaade suurim.