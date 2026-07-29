Ministeerium: loodusmuuseumi juhiks on vaja strateegi, mitte eksperti

Keskkonnaminister Andres Sutt ja kantsler Marten Kokk lükkasid tagasi muuseumijuhtide kriitika loodusmuuseumi uue direktori valiku kohta, öeldes, et asutusel seisab ees laienemine, mistõttu vajab see strateegilise ja finantsjuhtimise kogemusega tippjuhti, mitte valdkonna eksperti.

Avalikkuses on esitatud kliimaministeeriumile etteheiteid, et konkursi hindamiskomisjoni kuulusid vaid ministeeriumi ametnikud ja uueks juhiks valiti n-ö oma inimene ehk sama ministeeriumi ametnik Riina Roosipuu.

"Riigimuuseumi juhi valik ei ole üksnes ministeeriumisisene personaliotsus. Muuseum on avalikku teenust pakkuv mälu-, teadus-, haridus- ja kultuuriasutus ning selle juhi valimise protsess peab olema professionaalne, sõltumatu ning kaasama valdkondlikku ekspertiisi," kirjutas ministeeriumile muuseumide liit.

Asekantsler Marten Kokk sõnas, et uue juhi otsingud algasid seetõttu, et senise juhi Heidi Jõksi viieaastane ametiaeg lõpeb 30. novembril. Kokk rõhutas, et Jõks on teinud tublit tööd ja on ametis olnud juba alates 2011. aastast, kuid majanduskoostöö ja arengu organisatsiooni (OECD) hea valitsemise põhimõtete kohaselt peetakse tippjuhi ametiajaks tavaliselt viis kuni seitse, maksimum kümme aastat. Sealt edasi tuleb anda võimalus juba teistele.

Konkursil osales 13 kandidaati, kellele tehti vaimse võimekuse testid ning viidi läbi vestlusvoorud, selgitas Kokk.

Sutt lükkas väited "oma inimese" eelistamisest ümber, rõhutades, et värbamiskomisjon tegi objektiivse valiku. "Komisjon valis kandidaatide seast kõige parema, kes suudab seda rolli kanda ja täita, mis meil loodusmuuseumi ja loodusmaja Taru juhil on. Selles mõttes valiti parim kandidaatide seast," ütles Sutt.

Marten Kokk Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Roosipuu on Taruga tegelenud 10 kuud

Muuseumivaldkonna esindajad on juhtinud tähelepanu asjaolule, et valitud juhil pole varasemat otsest puutumust mälu- ja teadusasutustega. Ministeeriumi esindajad põhjendavad seda aga loodava asutuse hoopis teistsuguse mastaabiga.

"Ta ei ole enam selline väike muuseum vanalinnas, nagu ta on, vaid kui ta kolib Noblessnerisse, siis on see teist tüüpi asutus selles mõttes, et seal on ju ka büroohooned, mida on vaja hallata, ja seal on 570 töökohta. See natukene teist laadi asutus, kui see muuseum siiani on olnud," selgitas Kokk.

Seetõttu hindas komisjon Koka sõnul Roosipuu puhul just tema varasemat tippjuhi kogemust – ta on juhtinud Eesti Lotot, töötanud kümme aastat IBM-is ning käivitanud Tallinna teletorni külastuskeskuse.

Lisaks märkis minister Sutt, et Roosipuu on uue loodusmaja Taruga ministeeriumi poolt juba umbes kümme kuud tegelenud, teades seega hästi projekti kitsaskohti ja tugevusi, ning saavutas personaliotsingufirma Tripod tehtud hindamistestides tugevaimad tulemused.

Sisulise teadus- ja muuseumitöö pärast ministeerium muret ei tunne, sest see roll delegeeritakse valdkonnaspetsialistile. Sutt avas uue asutuse struktuuri loogikat nii: "Igasugune organisatsiooni juhtimise loogika käib täpselt nii pidi, et tippjuhi ülesanne on panna kogu organisatsioon ühe meeskonnana tööle. Loodusmuuseumit organisatsiooni sees peab kindlasti vedama inimene, kes on tugev nii uurimis- kui mäluasutuse teadmistega ja kogemusega. Ja ma arvan, et niimoodi töötab see organisatsioon kõige paremini, sellepärast et siis saab ka loodusmuuseum kui uurimis- ja mäluasutus tegeleda sisuga, mitte administratiivsete teemadega."

Kokk lisas, et selline mudel on laialt levinud ka mujal maailmas. Näiteks juhib Euroopa suurimat loodusmuuseumi Leidenis endine diplomaat, Londoni loodusmuuseumi endine juhtimiskonsultant ning ka Prantsusmaal on sarnase asutuse eesotsas polütehnikumi lõpetanu. Koka sõnul tegelevad need tippjuhid strateegia ja finantsplaneerimisega, samal ajal kui vahetu ekspositsiooni koostavad inimesed, kes tunnevad valdkonda.

Andres Sutt Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Sutt muuseumidele: uut konkurssi ei tule

Eesti Muuseumide Liit on teinud Sutile ettepaneku korraldada valdkonna ekspertide osalusel uus konkurss, kuna hiljutises valikukomisjonis neid polnud.

Kokk tunnistas, et kuna otsiti eeskätt halduskompetentse, ei nähtud tol hetkel vajadust muuseumieksperdi järele, kuid tulevikus võiks järgmise konkursi komisjonis muuseumi esindaja kindlasti olla. Uue konkursi korraldamise välistasid aga mõlemad juhid.

Küsimusele, kas minnakse edasi äsja valitud juhiga ja uut konkurssi ei tule, vastas minister Sutt: "Ei, uut konkurssi ei tule. Ei ole ühtegi põhjust teistpidi otsustamiseks."

See, et muuseumijuhid direktorivaliku teemal sõna võtsid, pole Suti sõnul eriskummaline.

"On hea, kui inimesed arvavad. Oleme kokku leppinud järgmisesse nädalasse kohtumise loodusmuuseumi töötajatega, neil oli see soov. Ma arvan, et see ongi õige ja vajalik, sest kõige olulisem on see, et loodusmuuseumi inimestel oleks kindlus tuleviku suhtes," sõnas minister.

Muuseumijuhtide avalik kiri tõi ka kaasa avaliku tähelepanu, kuid Sutt polnud teisipäeval nõus sel teemal ERR-ile intervjuud andma. Küsimusele, kas tekkinud olukord on tema jaoks ebamugav, vastas Sutt, et talle ei sobinud aeg ja see polnud ka päris tema vastutusala.

"Ma ei tea, et see teema oleks ebamugav. Eile ei sobinud ajaliselt ja puhtalt ka nii-öelda juhtimise vaatest on loodusmuuseumi juht mitu juhtimistasandit ministrist allpool. See on väga loogiline, et neid teemasid kommenteerivad vahetud juhid või kantsler, kes oli värbamiskomisjoni esimees," lisas minister, kinnitades, et on üldiselt ajakirjandusele väga kättesaadav olnud.

Tallinnas Lennusadama kõrvale kerkiv loodusmaja ansambel koosneb kolmest omavahel maa-aluse korrusega ühendatud hoonest. Lisaks loodusmuuseumile leiavad seal uue kodu mitu kliimaministeeriumiga seotud asutust ja keeleamet.

Ansambli projekteerisid arhitektuuribüroo Kavakava arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke ja Ko Ai.

Taru ehituslepingu maksumus on 54,3 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Objekti ehitab ehitusettevõte Nordecon ning hoone on kavandatud liginullenergia puitehitisena. Ehitustööd on planeeritud valmima selle aasta sügisel, ning muuseum avab oma uue püsiekspositsiooni külastajatele järgmise aasta alguses.