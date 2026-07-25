Muuseumide liit kritiseerib loodusmuuseumi direktori konkurssi

Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Tallinnas Noblessneri kvartalis peagi avatava Eesti Loodusmuuseumi direktori konkurssi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik.

Liidu saadetud pöördumises energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutile ning kliimaministeeriumi kantslerile Marten Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust, erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist.

Muuseumide liit tõi reedel saadetud kirjas esile, et konkursikomisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad, kuid sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatut muuseumi-, mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi vahetu juht kuulus valikukomisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja.

"Eesti Muuseumide Liidu hinnangul tekitab selline komisjoni koosseis põhjendatud küsimusi võimaliku huvide konflikti, kandidaatide võrdse kohtlemise ja valiku sõltumatuse kohta. Avaliku sektori valikumenetlus peab olema erapooletu ja usaldusväärne nii sisuliselt kui ka avalikkuse silmis," rõhutas liit oma pöördumises.

Muuseumide liidu jaoks tekitasid küsimusi ka kandidaadile esitatud nõuded. Konkursil ei nõutud muuseumivaldkonna juhtimiskogemust ega kandidaadi visiooni Eesti Loodusmuuseumi kui mälu- ja teadusasutuse arendamiseks. Konkursiteadet ei edastatud Eesti Muuseumide Liidule ega levitatud muuseumivaldkonna erialavõrgustikes.

"Eesti Muuseumide Liit soovib Kliimaministeeriumilt konkursikomisjoni koosseisu ja valikuprotsessi põhjendamist, selgitust võimalike huvide konfliktide käsitlemise kohta ning konkursi õiguspärasuse ja erapooletuse sõltumatut kontrollimist," rõhutas liit oma kirjas.

Selles lisati, et riigimuuseumi juhi valik ei ole üksnes ministeeriumisisene personaliotsus. Muuseum on avalikku teenust pakkuv mälu-, teadus-, haridus- ja kultuuriasutus ning selle juhi valimise protsess peab olema professionaalne, sõltumatu ning kaasama valdkondlikku ekspertiisi.

Pöördumise kohta koostatud pressiteates toetasid sõnumit ka Eesti Meremuseumi juht Urmas Dresen ning Virumaa Muuseumide juht Viljar Vissel.

Muuseumide liit rõhutas, et Eesti Loodusmuuseum on edukas, uuendusmeelne ja silmapaistev muuseum. Selle senine direktor Heidi Jõks on juhtinud muuseumi 15 aastat ning tema eestvedamisel on ette valmistatud uue muuseumi sisuline kontseptsioon ja näitused, kogude kolimine ning organisatsiooni üleminek oluliselt suuremasse tegevuskeskkonda. Tema väljavahetamine selles arenguetapis vajab selget ja avalikkusele arusaadavat põhjendust, leidis liit.

"Riigimuuseumi juhi valik ei ole üksnes ministeeriumisisene personaliotsus. Muuseum on avalikku teenust pakkuv mälu-, teadus-, haridus- ja kultuuriasutus ning selle juhi valimise protsess peab olema professionaalne, sõltumatu ning kaasama valdkondlikku ekspertiisi," võttis liit oma seisukoha kokku.

Kliimaministeeriumi korraldatud konkursi tulemusel valiti Eesti Loodusmuuseumi uueks direktoriks ministeeriumis töötav Riina Roosipuu, kes on varem olnud teletorni ja Eesti Loto direktor.

Senise muuseumijuhi Heidi Jõksi lepingujärgne viieaastane ametiaeg lõppeb 30. novembril.

Uue juhi leidmiseks toimus avalik konkurss, kus osales 13 kandidaati, kellest neli pääses valikukomisjoniga vestlusvooru. Direktori kinnitas valimiskomisjoni ettepanekul ametisse energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Tallinnas Lennusadama kõrvale kerkiv loodusmaja ansambel koosneb kolmest omavahel maa-aluse korrusega ühendatud hoonest. Lisaks loodusmuuseumile leiavad seal uue kodu mitu kliimaministeeriumiga seotud asutust ja keeleamet.

Ansambli projekteerisid arhitektuuribüroo Kavakava arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke ja Ko Ai.