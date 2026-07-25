X!

Muuseumide liit kritiseerib loodusmuuseumi direktori konkurssi

Eesti
Arhitektuuribüroo Kavakava OÜ projekti järgi valmiv loodusmaja Tallinnas Lennusadama kõrval, kus hakkab paiknema ka loodusmuuseum..
Arhitektuuribüroo Kavakava OÜ projekti järgi valmiv loodusmaja Tallinnas Lennusadama kõrval, kus hakkab paiknema ka loodusmuuseum.. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Eesti Muuseumide Liit kritiseerib Tallinnas Noblessneri kvartalis peagi avatava Eesti Loodusmuuseumi direktori konkurssi ja seda, et muuseumi uueks juhiks valiti nende hinnangul muuseumitöö kogemuseta kliimaministeeriumi ametnik.

Liidu saadetud pöördumises energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutile ning kliimaministeeriumi kantslerile Marten Kokale kutsutakse üles kontrollima konkursi õiguspärasust, erapooletust ja võimaliku huvide konflikti käsitlemist.

Muuseumide liit tõi reedel saadetud kirjas esile, et konkursikomisjoni kuulusid üksnes kliimaministeeriumi juhid ja töötajad, kuid sellesse ei olnud kaasatud ühtegi sõltumatut muuseumi-, mäluasutuste, loodushariduse ega loodusvaldkonna eksperti. Valitud kandidaadi vahetu juht kuulus valikukomisjoni ning komisjoni kuulus ka talle alluv töötaja.

"Eesti Muuseumide Liidu hinnangul tekitab selline komisjoni koosseis põhjendatud küsimusi võimaliku huvide konflikti, kandidaatide võrdse kohtlemise ja valiku sõltumatuse kohta. Avaliku sektori valikumenetlus peab olema erapooletu ja usaldusväärne nii sisuliselt kui ka avalikkuse silmis," rõhutas liit oma pöördumises.

Muuseumide liidu jaoks tekitasid küsimusi ka kandidaadile esitatud nõuded. Konkursil ei nõutud muuseumivaldkonna juhtimiskogemust ega kandidaadi visiooni Eesti Loodusmuuseumi kui mälu- ja teadusasutuse arendamiseks. Konkursiteadet ei edastatud Eesti Muuseumide Liidule ega levitatud muuseumivaldkonna erialavõrgustikes. 

"Eesti Muuseumide Liit soovib Kliimaministeeriumilt konkursikomisjoni koosseisu ja valikuprotsessi põhjendamist, selgitust võimalike huvide konfliktide käsitlemise kohta ning konkursi õiguspärasuse ja erapooletuse sõltumatut kontrollimist," rõhutas liit oma kirjas.

Selles lisati, et riigimuuseumi juhi valik ei ole üksnes ministeeriumisisene personaliotsus. Muuseum on avalikku teenust pakkuv mälu-, teadus-, haridus- ja kultuuriasutus ning selle juhi valimise protsess peab olema professionaalne, sõltumatu ning kaasama valdkondlikku ekspertiisi.

Pöördumise kohta koostatud pressiteates toetasid sõnumit ka Eesti Meremuseumi juht Urmas Dresen ning Virumaa Muuseumide juht Viljar Vissel.

Muuseumide liit rõhutas, et Eesti Loodusmuuseum on edukas, uuendusmeelne ja silmapaistev muuseum. Selle senine direktor Heidi Jõks on juhtinud muuseumi 15 aastat ning tema eestvedamisel on ette valmistatud uue muuseumi sisuline kontseptsioon ja näitused, kogude kolimine ning organisatsiooni üleminek oluliselt suuremasse tegevuskeskkonda. Tema väljavahetamine selles arenguetapis vajab selget ja avalikkusele arusaadavat põhjendust, leidis liit.

"Riigimuuseumi juhi valik ei ole üksnes ministeeriumisisene personaliotsus. Muuseum on avalikku teenust pakkuv mälu-, teadus-, haridus- ja kultuuriasutus ning selle juhi valimise protsess peab olema professionaalne, sõltumatu ning kaasama valdkondlikku ekspertiisi," võttis liit oma seisukoha kokku.

Kliimaministeeriumi korraldatud konkursi tulemusel valiti Eesti Loodusmuuseumi uueks direktoriks ministeeriumis töötav Riina Roosipuu, kes on varem olnud teletorni ja Eesti Loto direktor.

Senise muuseumijuhi Heidi Jõksi lepingujärgne viieaastane ametiaeg lõppeb 30. novembril.

Uue juhi leidmiseks toimus avalik konkurss, kus osales 13 kandidaati, kellest neli pääses valikukomisjoniga vestlusvooru. Direktori kinnitas valimiskomisjoni ettepanekul ametisse energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Tallinnas Lennusadama kõrvale kerkiv loodusmaja ansambel koosneb kolmest omavahel maa-aluse korrusega ühendatud hoonest. Lisaks loodusmuuseumile leiavad seal uue kodu mitu kliimaministeeriumiga seotud asutust ja keeleamet.

Ansambli projekteerisid arhitektuuribüroo Kavakava arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke ja Ko Ai.

Toimetaja: Mait Ots

Samal teemal

igaühel oma pill

taavi libe saade

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

09:32

Kitarrist Johannes Laas: uue autorialbumiga püüdsin olla võimalikult aus

09:27

Kaitseministeerium ei toeta tegevväelaste eripensioni taastamist

09:07

Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

09:03

Fotod: Vabaduse galeriis avati Uno Roosvalti juubelinäitus "Kodused rannad"

08:55

SpaceX-i kosmoselaeva 13. katselend läks edukalt

08:44

Seksuaalrünnakus süüdistatav ICC prokurör Karim Khan tagandati ametist

08:33

Lajal pidi veerandfinaalis maailma 44. reketi paremust tunnistama

08:26

Muuseumide liit kritiseerib loodusmuuseumi direktori konkurssi

08:05

Lehis pääses MM-il ainsa eestlannana edasi

07:06

Tarmo Pohlak: buum taristuehituses on nagu pidu katku ajal

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

24.07

Sõja 1612 päev: Ukraina droonirünnak süütas Peterburi piirkonnas kaks logistikakeskust Uuendatud

23.07

Rannarootsi Lihatööstust tabas reklaami tõttu avalik kriitikalaviin

24.07

Sügisel algab Tallinna-Tartu maantee järjekordse 2+2 lõigu ehitus

24.07

Politsei seostab viimastel päevadel Tallinnas tabatud illegaale rändesurvega

24.07

Kümned Elroni rongid seisavad Tapa jaamas jõude

24.07

HS: Vene telekanal tegi eraldi saateid Putini jaoks

24.07

Lugeja küsib: miks poepiim hapnemise asemel halvaks läheb?

24.07

Tallinna lennujaam Air Balticu lahkumise korral paanikaks põhjust ei näe

24.07

Ülevaateuuring: neli tassi kohvi päevas teeb südamele head

24.07

Jeemeni huthid avasid Iraani sõjas uue rinde

ilmateade

SPORT

09:07

Lyles tuli maailma hooaja tippmargiga USA meistriks

08:33

Lajal pidi veerandfinaalis maailma 44. reketi paremust tunnistama

08:05

Lehis pääses MM-il ainsa eestlannana edasi

24.07

Ida-Virumaal toodi lavale lugu Iisaku jooksukuulsustest

loe: kultuur

09:32

Kitarrist Johannes Laas: uue autorialbumiga püüdsin olla võimalikult aus

09:03

Fotod: Vabaduse galeriis avati Uno Roosvalti juubelinäitus "Kodused rannad"

24.07

Ida-Virumaal toodi lavale lugu Iisaku jooksukuulsustest

24.07

Vargamäel mängitava suvetüki keskmes on Tammsaare raamatus nimetu Saunanaine

loe: eeter

09:32

Kitarrist Johannes Laas: uue autorialbumiga püüdsin olla võimalikult aus

24.07

Loomaökoloog Tuul Sepp: ühel hetkel võiks lagrits ka mandrile tagasi jõuda

24.07

Kermo Murel oma uuest singlist: see on parmulaul

24.07

Taluperenaine: hobitalu rahaliselt ära ei tasu, aga pakub suurt rõõmu

Raadiouudised

24.07

Lavastuses "Vargamäe valvur” nähakse elu Vargamäel läbi saunikute pilgu

24.07

Plaanitav kiirabivõrgu reform tekitab eriarvamusi

24.07

Päevakaja (24.07.2026 18:00:00)

24.07

Pärnu koalitsioon on ummikus, kuid ei ole veel lagunenud

24.07

Hiiumaal Kõpus võeti kasutusse uus Eesti õhuseire radar

24.07

Eesti ei suutnud põllumeestele suuremat toetust välja võidelda

24.07

Rootsis on päevakorras "igaveste" kemikaalide keeld

24.07

Raadiouudised (24.07.2026 15:00:00)

24.07

Lähipäevad toovad vihma, aga ilm püsib soe

24.07

Läti valitsus peab Air Balticu osas läbirääkimisi strateegilise investoriga

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo