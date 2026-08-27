Galerii: Taru loodusmaja ja loodusmuuseum

Taru, mis on lühend sõnadest tark ruum, moodustavad kaarjate klaasfasaadidega dokihoone, selle kõrval paiknev bürooruumidega linnahoone ja pooleldi maal alla ehitatud muuseumihoone.

Tarust saab Eesti suurim puitehitis, mille konstruktsioonid, fassaadid ja siseviimistlus on suures osas ehitatud puidust, muuhulgas eriti silmapaistvad on liimpuidust kaarjad laekonstruktsioonid dokihoones.

"Dokihoone liimpuitkaaristu on inspireeritud loodusmaja asukohast mere ääres ja piirkonna ajaloolistest seostest laevaehitusega. Sellest ka nimetus dokihoone," kirjutas neljapäeval Maaleht, kus kirjeldati ka põhjalikumalt hoone ehituse keerukust.

Dokihoone kaudu hakkab tulevikus pääsema ka loodusmuuseumi, aga kuigi kompleksi ehituslik osa peaks novembris valmis saama, võtab muuseumi ekspositsiooni kujundus ja üles seadmine veel vähemalt aasta, mis tähendab, et muuseum avab uksed alles järgmise aasta lõpus.

Samas muid võimalusi, mida Taru pakub, saab hakata juba varem kasutama, muuhulgas dokihoone mereäärses servas paiknevat kohvikut. Samuti on dokihoones lisaks büroopindadele ka võimalused erinevate ürituste korraldamiseks.

Kui dokihoone fuajee jääb linnakodanikele avatuks, siis linnahoone, kus hakkavad paiknema erinevad keskkonnateemadega tegelevad asutused, on mõeldud peamiselt oma töötajatele.

Taru ümbritsev ruum on jagatud erinevateks maatükkideks, millest igale kujundatakse Eesti loodust iseloomustav kooslus vastava taimestikuga. Loodust on toodud ka dokihoone fuajeesse ning taimede kasvamist oodatakse ka loodusmuuseumi betoonseinale.

Taru rajatakse 2019. aasta rahvusvahelise arhitektuurikonkursi võidutöö alusel. Projekti autorid on Eesti arhitektuuribüroo Kavakava OÜ arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke ja Ko Ai. Taru ehituse peatöövõtja on Nordecon, kelle võidupakkumuse maksumus on 54,4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Arvestades, et kompleksi kogupind on 24 600 ruutmeetrit, teeb see ruutmeetri hinnaks umbes 2200 eurot.