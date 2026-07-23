Loodusmuuseumi direktoriks saab endine teletorni juht Riina Roosipuu

Roosipuu sõnul on tema eesmärk, et puitarhitektuuri maamärgiks kujunevasse Tarusse rajatav loodusmuuseum kujuneks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tuntud keskkonnahariduskeskuseks, mis tutvustab Eesti looduse erilisust ja loodusega kooselamise kultuuri.

Riina Roosipuu on kogemustega tippjuht. Ta juhtis teletorni taassündi modernseks külastuskeskuseks, mis pälvis 2013. aastal Tallinna parima uue turismiobjekti auhinna. Lisaks on ta juhtinud Eesti Lotot ja IBM-i Eesti müügitegevust. Tal on ärijuhtimise magistrikraad Tartu Ülikoolist.

Senise muuseumijuhi Heidi Jõksi lepingujärgne viieaastane ametiaeg lõppeb 30. novembril. Jõks oli muuseumi eesotsas ligi 15 aastat.

Uue juhi leidmiseks toimus avalik konkurss, kus osales 13 kandidaati, kellest neli pääses valikukomisjoniga vestlusvooru. Direktori kinnitas valimiskomisjoni ettepanekul ametisse energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt.

Tallinnas Lennusadama kõrvale kerkiv loodusmaja ansambel koosneb kolmest omavahel maa-aluse korrusega ühendatud hoonest. Lisaks loodusmuuseumile leiavad seal uue kodu mitu kliimaministeeriumiga seotud asutust ja keeleamet.

Ansambli projekteerisid arhitektuuribüroo Kavakava arhitektid Siiri Vallner, Indrek Peil, Kristel Niisuke ja Ko Ai.

Uus loodusmaja valmib tänavu sügisel.