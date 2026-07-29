Põltsamaa hoidistesse läheb ka välismaist kurki

Senine kurgisaak on olnud kesisevõitu, kuid kasvatajad loodavad augustikuistele soojadele ilmadele. Hiljuti omanikku vahetanud ja nüüd Eesti kapitalile kuuluv Põltsamaa toidutööstus Aromella alustas kurkide hoidistamist enne jaanipühi, kuid kui kodumaise kurgi saak jääb kesiseks, ostetakse seda sisse ka Saksamaalt ja Soomest.

Võhma köögiviljakasvataja Tarmo Pärn on Põltsamaa toidutööstusele kurki kasvatanud peaaegu kakskümmend aastat. Aga kuna kevad oli jahe ja sademeid tavapärasest rohkem, alustas ta ka kurgikoristust pisut hiljem, kohe pärast jaanipäeva.

"Saagikuse poolest väga hõisata praegu veel ei ole. Võib-olla tuleb august natuke parem," sõnas Pärn ning lisas, et kurgi kasvuks on vaja vihma ja sooja. See aasta on aga mõlema poole pealt olnud kõikuv.

Lepingu järgi peab Tarmo Pärn Põltsamaa toidutööstusele üle andma 80 tonni kurki.

Aromella Põltsamaa tehase vahetuse vanema Diana Tšaikina sõnul pannakse kurki purki üle tuhande tonni, erinevaid tooteid on aga üle saja.

Tehase juht Peeter Kalmeti sõnul on tänavu Eesti hooaega avamaakurgile alanud natuke hiljem.

"Meie saame oma vajaduse täis, sellepärast et me selle katmiseks kasutame ka Saksamaa ja Soome kurgikasvatajaid. Aga me loomulikult tahame kasutada niipalju Eesti kurki kui me seda põldudelt saane," sõnas Kalmet.

Varem Orklale kuulunud Põltsamaa tehase omandas hiljuti Eesti kapitalil põhinev Svensky Kaubandus, kellel on Eestis kaks toidutööstust- Marmiton ja Aromella Põltsamaal.

"Aromella on Põltsamaa tehase operaator. Jätkame kõikide samade toodetega, mida siin Põltsmaaal on toodetud. Kõiki tootegruppe me tehinguga kaasa ei saanud, osad kaubamärgid jäid müüjale. Kindlasti me tahame sortimenti laiendada, tuua tagasi tuttavaid tooteid, mida Põltsamaalt on harjutud leidma või saama," lisas tehase juht.

Järgmise sammuna toob Põltsamaa tehas turule Aromella kaubamärgi, et suurendada kohalolekut Lätis, Leedus ja Soomes.