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Ukraina ja Venemaa vahetasid ööl vastu neljapäeva võimsaid õhulööke

Välismaa
Venemaa õhurünnak tabas Lääne-Ukrainas asuvat Lvivi
Venemaa õhurünnak tabas Lääne-Ukrainas asuvat Lvivi Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Andriy Sadovyi via Telegram
Välismaa

Vene väed ründasid Ukraina erinevaid piirkondi rakettide ja ründedroonidega, plahvatused kärgatasid muu hulgas Kiievis ja Krõvõi Rihis. Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina droonirünnaku tõttu süttis ööl vastu neljapäeva Penza linnas asuv Wildberriesi logistikahoone.

Oluline  Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval,  30. juulil kell 6.45:

- Venemaa korraldas Ukrainale laiaulatusliku raketi- ja droonirünnaku;

- Ukraina jätkab Venemaal asuvate Wildberriesi logistikahoonete hävitamist;

- Venemaa sanktsioonide eelnõu läbis USA senatis teise hääletuse.

Venemaa korraldas Ukrainale laiaulatusliku raketi- ja droonirünnaku

Vene okupandid ründasid Ukraina erinevaid piirkondi rakettide ja ründedroonidega, plahvatused toimusid muu hulgas Kiievis ja Krõvõi Rihis. Viimastel andmetel sai surma vähemalt kaheksa inimest.

President Volodõmõr Zelenski hoiatas juba kolmapäeva hilisõhtul, et Venemaa viib öösel tõenäoliselt läbi järjekordse laialulatusliku õhurünnaku.

Õhujõud teatasid ööl vastu neljapäeva ballistilistest rakettidest Kiievi, Dnipro ja Krõvõi Rihi suunal. Meedia edastas informatsiooni plahvatustest pealinnas ja Krõvõi Rihis.

"Vaenlane annab pealinnale lööke ballistiliste rakettidega. Edasiste rünnakute oht püsib. Püsige varjendites!" ütles Kiievi linnapea Vitali Klõtško.

Kella kahe ajal öösel teatati ballistiliste rakettide väljatulistamisest Vinnõtsja suunal. Ukraina rahvusringhäälingu Suspilne andmetel oli Vinnõtsja oblastis seejärel kuulda plahvatusi.

Seirekanalid teatasid, et kella 01.30 seisuga oli õhus vähemalt kolm lennukit Tu-160 Ukrainka lennuväljalt ja neli lennukit Tu-95MS Olenja lennuväljalt.

Vinnõtsja, Harkivi, Tšerkassõ, Krõvõi Rihi ja Sumõ piirkonnas kärgatasid Venemaa ballistiliste rakettide plahvatused.

Kella poole kolme ajal öösel teatasid seirekanalid umbes 35 tiibraketi väljatulistamisest lennukitelt Tu-160 ja Tu-95MS.

Sõjavägi hoiatas kella kolme ajal öösel, et tiibrakettide rühm Sumõ oblastis liigub Poltava või Tšernihivi oblasti suunas. Õhuväe teatel tuvastati tiibrakettide väljalaskmine Novorossiiski piirkonnast.

Kohalikud sotsiaalmeediakanalid teatasid samal ajal, et Dnipropetrovski oblastis asuvas Radušnes toodi rusude alt välja kahe täiskasvanu ja kahe lapse surnukehad.

Kella nelja ajal teatati, et tiibrakettide rühmad suunduvad Tšerkassõ ja Krementšuki poole. Samuti mööduvad raketid Prõlukõst lääne suunas ja Nižõnist edela suunas. Rakettide rühmad lendavad ühtlasi mööda Hadjatšist kursiga Lubnõ, Romodani ja Mõrhorodi suunas. Hersoni oblastis möödusid raketid Velõka Oleksandrivkast loode suunas. Tiibrakettide rühm tuvastati Sumõ oblastis kursiga Poltava oblasti suunas.

Ukraina jätkab Venemaal asuvate Wildberriesi logistikahoonete hävitamist

Sotsiaalmeediakanalid teatasid, et Ukraina droonirünnaku tõttu süttis ööl vastu neljapäeva Penza linnas asuv Wildberriesi logistikahoone. Penza asub Ukraina piirist umbes 600 kilomeetri kaugusel.

Praeguste teadaolevate andmete järgi on Ukraina 2026. aasta juulis rünnanud vähemalt 11 Wildberriesi logistikakeskust, millest kaheksa on nüüdseks saanud tõsiseid kahjustusi. Lääne uudisteagentuuride hinnangul on nende rünnakute tõttu rivist väljas üle 15 protsendi Wildberriesi laopinnast.

Venemaa sanktsioonide eelnõu läbis USA senatis teise hääletuse

Venemaa vastu suunatud sanktsioonide eelnõu läbis USA senatis teise protseduurilise hääletuse, teatasid uudistekanalid.

Hääletustulemuste kohaselt toetas dokumendi üle arutelude alustamist 84 senaatorit ja vastu oli 12. USA meedia märkis, et senaatorid plaanisid dokumendi heakskiitmise lõpule viia enne 10. augustil algavat suvepuhkust. Seejärel liigub eelnõu arutamiseks USA esindajatekotta. Praegu on esindajatekoda juba puhkusel ja jätkab tööd septembris.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

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