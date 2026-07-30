Veel üks Saksa autohiid kärbib tuhandeid töökohti

Enamik koondamisi toimub Saksamaal vabatahtlike lahkumispakettide kaudu ning puudutab peamiselt kontoritöötajaid. BMW-l on Saksamaal 85 000 töötajat, neist umbes 40 000 saavad alates 2026. aasta oktoobrist õiguse võtta vastu vabatahtliku lahkumise pakkumise.

BMW kinnitas, et on jõudnud töönõukoguga kokkuleppele ümberkorraldusprogrammi tingimustes. Ettevõtte pressiesindaja ütles Reutersile, et programm hõlmab administratsiooni- ja arendusosakondi.

Ettevõte põhjendab kulude kärpimist kehva nõudluse, Hiina autotootjate kasvava konkurentsi, USA tollide ja geopoliitilise ebakindlusega. BMW loodab, et koondamised parandavad firma kasumlikkust ning aitavad hoida kokku miljard eurot aastas.

Saksa autotööstus on kehvas seisus ning BMW viimane samm näitab, et paranemise märke pole endiselt näha.

Hiljuti teatas ka Porsche viie tuhande töökoha kaotamisest. Volkswagen valmistab ette programmi, mille käigus võib kaduda kuni 100 000 töökohta. Saksamaa autotööstuse liidu hinnangul võib sektorist 2035. aastaks kaduda veel 225 000 töökohta.