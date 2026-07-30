Augustist saab taas trammiga Tallinna lennujaama
Tallinna linna, kliimaministeeriumi, Rail Balticu ja eraettevõtete esindajad taasavasid neljapäeval trammiühenduse Tallinna lennujaamaga. Regulaarne trammiliiklus Koplist ja Tondilt lennujaama ja Ülemistele algab 1. augustist.
Piirkonda hakkavad teenindama trammiliinid T2 (Kopli suunalt) ja T4 (Tondi suunalt).
Suur-Paala ühenduse säilitamiseks käivitab linn uue trammiliini T6 (Kopli – Hobujaama – Suur-Paala), mis seoses Peterburi tee ehitustöödega alustab reisijate teenindamist augustikuu lõpus. Ehitustööde ajal sõidavad Suur-Paala piirkonda ajutiselt bussid.
Trammivõrgu muudatuste tõttu vaatas TLT üle ka sõidugraafikud. Edaspidi hakkavad trammiliinid T1 (Kopli – Kadriorg), T2 (Kopli – Lennujaam), T3 (Tondi – Kadriorg), T4 (Tondi – Lennujaam) ja T6 (Kopli – Suur-Paala) väljuma iga 10 minuti ja T5 (Kopli – Vana-Lõuna) iga 20 minuti tagant.
Lennujaama trammiühendus katkes 2023. aastal seoses Vanasadama trammiliini rajamise ja hiljem Ülemiste rongiterminali ehitusega.
Toimetaja: Mirjam Mäekivi