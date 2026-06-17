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Tallinn saab uue trammiliini

Eesti
Trammid Tallinnas Tartu maanteel.
Trammid Tallinnas Tartu maanteel. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Augustis taastub trammiühendus Tallinna lennujaamaga, mida hakkavad teenindama trammiliinid T2 ja T4. Ühtlasi lisatakse kõikide trammiliinide numbritele ette T-täht ning trammivõrku lisandub augustikuu lõpus uus trammiliin T6.

Tallinna transpordi ja liikuvuse valdkonna abilinnapea Joel Jesse sõnul lõpetab lennujaama ja Ülemiste City trammiühenduse taastamine ligi kolm aastat kestnud ajutise perioodi ning viib Tallinna trammivõrgu uuele tasemele.

"Lisaks suurendame lennujaama teenindavate liinide arvu, korrastame liinivõrku ja muudame trammisüsteemi reisijatele lihtsamini mõistetavaks. See on üks viimaste aastate olulisemaid ühistranspordi arengusamme Tallinnas," ütles Jesse.

Alates 1. augustist trammiliinide numbrite ette lisanduv täht T tähistab trammi.

"Eesmärk on muuta ühistranspordivõrk selgemaks nii linlastele kui ka Tallinna külalistele. Sarnast süsteemi kasutatakse paljudes Euroopa linnades ning Eestis on inimestele juba tuttav näiteks Elroni rongide tähistamine tähega R," lisas Jesse. 

Juuli alguses annab ehitaja valminud lennujaama trammitrassi üle Tallinna Linnatranspordile testimiseks. Selle käigus kontrollitakse rööbaste, veeremi ja liikluskorralduse valmisolekut ning viiakse lõpule kasutusloa menetlus. Lennujaama trammiühendus katkes 2023. aastal seoses Vanasadama trammiliini rajamise ja hiljem Ülemiste rongiterminali ehitusega.

Lennujaama edaspidi teenindavad kaks trammiliini T2 (Kopli – Vanasadam – Lennujaam) ja T4 (Tondi – Lennujaam) parandavad ühendusi nii kesklinna, Põhja-Tallinna kui ka Tondi suunalt. 

Suur-Paala ühenduse säilitamiseks käivitatakse uus trammiliin T6 (Kopli – Hobujaama – Suur-Paala), mis loob kiire ühenduse Kopli, kesklinna ja Suur-Paala vahel ja on olnud Põhja-Tallinna elanike ootus ajast, kui käivitus Vanasadama trammiliin. Seoses Peterburi tee ehitustöödega alustab liin T6 reisijate teenindamist augustikuu lõpus. Ehitustööde ajal teenindavad Suur-Paala piirkonda ajutiselt asendusbussid ning täpsemast liikluskorraldusest antakse teada juulis.

Trammivõrgu muudatustega vaadatakse üle ka sõidugraafikud. Edaspidi hakkavad trammiliinid T1 (Kopli – Kadriorg), T2 (Kopli – Lennujaam), T3 (Tondi – Kadriorg), T4 (Tondi – Lennujaam) ja T6 (Kopli – Suur-Paala) väljuma iga 10 minuti ja T5 (Kopli – Vana-Lõuna) iga 20 minuti tagant.

Tallinna trammiliinid ja peatused. Autor/allikas: Tallinna strateegiakeskus

Toimetaja: Urmet Kook

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