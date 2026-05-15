Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1 protsenti

Töölised
Esimeses kvartalis oli Eestis töötuse määr 7,1 protsenti ja tööhõive määr 68 protsenti, teatas statistikaamet. Võrreldes 2025. aasta sama ajaga tööturu näitajad paranesid, kuid eelnevale kvartalile jäid alla.

Statistikaameti analüütiku Tea Vassiljeva sõnul ei näidanud tööturg esimeses kvartalis üheski suunas järske muutumise märke.

"Töötuid oli esimeses kvartalis 52 200, mida oli 5100 võrra rohkem kui eelmise aasta viimases kvartalis. Samas jääb see arv tublisti alla eelmise aasta esimese kvartali väga kõrgele näitajale," ütles Vassiljeva.

Töötuse määr näitab, kui suur osa tööjõust on töötud. Esimese kvartali töötuse määr 7,1 protsenti oli 0,7 protsendipunkti võrra kõrgem kui eelmise aasta viimases, kuid 1,5 protsendipunkti võrra madalam kui mullu esimeses kvartalis.

Hõivatute arv teenuste sektoris vähenes

Tööga hõivatuid oli esimeses kvartalis 686 300, mida oli eelmise aasta viimase kvartaliga võrreldes 2300 inimese võrra vähem, samas 4700 võrra rohkem kui aasta tagasi samal ajal.

"Tööhõive määr (68 protsenti), mis näitab tööga hõivatute osatähtsust, oli samamoodi eelmise aasta viimasest kvartalist madalam, kuid 2025. aasta esimese kvartaliga võrreldes kõrgem," tõi analüütik välja. 

Hõivatute, sealhulgas palgatöötajate arv vähenes teenuste sektoris jätkuvalt nõrga sisenõudluse tõttu nii aasta kui ka eelmise kvartali võrdluses. Hõive suurenes aga tööstuse ja ehituse sektoris.

Piirkondlikult suurenes tööhõive nii aasta kui ka eelneva kvartali võrdluses Harjumaal ja Tallinnas ning vähenes Ida-Virumaal ja Lõuna-Eesti maakondades. Kesk-Eestis eelmise aasta esimese kvartaliga võrreldes tööhõive vähenes, kvartal varasemaga võrreldes aga suurenes, Lääne-Eestis oli olukord aga vastupidine.

Töötuse määr oli kõige madalam Harjumaal (v.a Tallinn) ja Lõuna-Eestis (mõlemas 5,7 protsenti). Kesk-Eestis oli töötuse määr sama, mis Eestis keskmiselt (7,1 protsenti), Tallinnas aga 7,7 protsenti ja Ida-Virumaal 11,6 protsenti.

Noorte tööhõive määr oli viimase 15 aasta madalaim

"Kui üldiselt tööealiste inimeste arv 2026. aastal võrreldes 2025. aastaga vähenes, siis 15–24-aastaste noorte vanuserühm oli üks väheseid, kus see 3700 võrra suurenes," tõi analüütik välja. Noori oli esimeses kvartalis kokku 146 700, neist töötas 41 900 ja töötuid oli 12 400.

Noorte tööhõive määr oli 28,6 protsenti ja see langes nii eelmise aasta esimese kui ka viimase kvartaliga võrreldes, nende töötuse määr oli tänavu esimeses kvartalis 22,8 protsenti.

"Noorte esimese kvartali tööhõive määr oli viimati nii madal 2011. aastal ja töötuse määrgi pikaaegsest keskmisest kõrgem," ütles Vassiljeva ja põhjendas, et see on seotud noorte töötamisega peamiselt teenuste sektoris, kus hõive tervikuna vähenes.

Ühtlasi on viimastel kvartalitel vähenenud ka noorte majanduslik aktiivsus. "Nende tööjõus osalemise määr, mis tavapäraselt on ulatunud üle 40 protsenti, jääb teist kvartalit järjest sellele alla ja oli tänavu esimeses kvartalis 37 protsenti," kommenteeris analüütik. 

"Majanduslikult mitteaktiivsete arv kõigis vanuserühmades kokku vähenes esimeses kvartalis võrreldes eelmise aasta viimase kvartaliga, kuid see tuli pigem tööealise rahvastiku üldise vähenemise arvelt," selgitas Vassiljeva.

Tööjõus osalemise määr oli 73,2 protsenti ja see näitab, kui suur hulk elanikkonnast kuulub tööjõu hulka, kas inimene töötab või tahaks töötada ja otsib tööd.

Eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes oli tööjõus osalemise määr 0,5 protsendipunkti suurem, kuid esimese kvartaliga võrreldes 0,5 protsendipunkti väiksem.

Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1 protsenti

