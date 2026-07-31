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Briti naftahiid BP müüb oma Põhjamere äri maha

Välismaa
Suurbritannia naftafirma BP
Suurbritannia naftafirma BP Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Luke MacGregor
Välismaa

Suurbritannia naftafirma BP teatas, et pani müüki oma Põhjamerel asuva äriüksuse. Sellega võib lõppeda BP enam kui 60 aastat kestnud nafta- ja gaasitootmine Põhjamere piirkonnas.

BP teatel on Põhjamere äriüksuse müük osa ettevõtte laiemast strateegiast, mille eesmärk on kärpida kulutusi.

Aprillis ametisse asunud BP tegevjuht Meg O'Neill ütles, et kuigi Põhjameri jääb Suurbritannia energiasüsteemi jaoks oluliseks, usub ettevõte, et selle sealne äri oleks tulevikus edukam mõne teise omaniku käes.

BP-l on Põhjameres viis naftaplatvormi, mis annavad tööd ligi 1100 inimesele. Firma annab Suurbritannias tööd umbes 14 000 inimesele ja lubas, et võimaliku Põhjamere üksuse müügi korral jääb BP globaalne peakorter endiselt Ühendkuningriiki, vahendas The Telegraph

BP müügiplaan avalikustati ajal, mil Suurbritannias on taas hoogustunud arutelu Põhjamere nafta- ja gaasitootmise üle. Peaminister Keir Starmer märkis hiljuti, et riik ei saa oma nafta- ja gaasivarusid tähelepanuta jätta ning soovib uutele puurimisprojektidele läheneda pragmaatiliselt.

USA president Donald Trump kritiseeris järjepidevalt Suurbritannia peaministrit endist Keir Starmerit, väites, et Suurbritannia teeb oma energiapoliitikaga vea. Trump leiab, et Suurbritannia peaks kasutusele võtma oma tohutud ning seni puutumata Põhjamere naftavarud

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Telegraph

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