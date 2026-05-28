Ministrid survestavad Starmerit naftapuurimise piiranguid üle vaatama

Ajalehe andmetel seavad ministrid järjest enam kahtluse alla peamise argumendi, millega leiboristid on uutele Põhjamere puurimistöödele vastu seisnud. Ministrid hoiatavad, et valitsus riskib piiranguid jõustades kodumaise nafta- ja gaasitootmise majanduslike eeliste eiramisega.

Erakonnasisene lõhe süvenes pärast seda, kui kunagine peaminister Tony Blair kritiseeris teravalt leiboristide majanduskurssi ja ärgitas peaministrit loobuma peamistest rohelubadustest, mille eest seisab energeetikaminister Ed Miliband.

Blair hoiatas kolmapäeval avaldatud essees ja mitmes teleintervjuus Tööparteid vasakule kaldumast ning heitis erakonnale ette sidusa majandusplaani puudumist.

Vastuseks ütles Manchesteri linnapea Andy Burnham, et Blair ei mõista tänapäeva poliitikat ega töölisklassi valijate raskusi. Endise peaministri liitlaste sõnul andis Burnhami kriitika aga Blairile indu juurde ja kinnistas tema otsusekindlust Tööpartei tulevikku kujundada.

Burnhami tõenäoline rivaal võimalikel tulevastel erakonnajuhi valimistel Wes Streeting märkis samuti, et Blair jättis tähelepanuta ebavõrdsuse rolli poliitilise ebastabiilsuse tekitamisel. "Tööpartei ei taga meie riigi tulevikku vanu sisevõitlusi pidades ega iganenud tõekspidamisi korrates," kirjutas Streeting päevalehes The Guardian avaldatud arvamusloos.

The Timesi andmetel on Tööpartei juhtivpoliitikud eravestlustes vaidlustanud väiteid, nagu ei vähendaks uued nafta- ja gaasiuuringud tarbijate arveid. Ministrid on järjepidevalt kinnitanud, et kuna naftahinnad kujunevad rahvusvahelisel turul, ei suurendaks uutele Põhjamere uuringutele seatud keelu tühistamine tarbijate kulusid.

Osa ministreid ja tööstusharu esindajaid leiab, et kodumaise nafta- ja gaasitootmise suurendamine võiks tugevdada naela ja alandada kulusid kogu majanduses.

Kolmapäeval avaldatud YouGovi uue küsitluse kohaselt peab 65 protsenti brittidest esmatähtsaks energiaarvete tõusu ärahoidmist. Vaid 24 protsenti eelistaks eemaldada kõik fossiilkütused Ühendkuningriigi elektrivarustusest.

Tööpartei valijatest eelistaks 56 protsenti väiksemaid arveid, samas kui 36 protsenti sooviks rohelist energeetikasüsteemi. Vaid Roheliste valijad pidasid fossiilkütuste eemaldamist elektrivõrgust olulisemaks kui hinnatõusu ärahoidmist.

Põhjamere tootmise laiendamise pooldajad väidavad, et see vähendaks sõltuvust imporditud gaasist, tugevdaks naela ja alandaks importkaupade hindu. Samuti toodi välja argument, et see võiks aidata Suurbritannial kiiremini jõuda punkti, kus riik suudab toetuda üksnes taastuvenergiale.

Ühe tööstusharu allika sõnul teeb ministritele üha enam muret Suurbritannia sõltuvus importgaasist.

"Imporditava gaasi kogus ja eesmärgid, mida niikuinii ei saavutata, tekitavad järjest suuremat pahameelt," märkis allikas. "Ministrid peavad olema saavutatava osas ausad ja tunnistama laiemaid majanduslikke eeliseid, mida Põhjameri endaga toob – alates maksutuludest kuni töökohtadeni."

Raadiojaamas Times Radio esitatud küsimusele, kas Starmer peaks roheenergia eesmärkidest loobuma, vastas Blair: "Jah, ma ütlen seda, sest Suurbritannia heitkogused moodustavad alla ühe protsendi ülemaailmsetest heitmetest. Me ei saa lahendada kliimamuutusi, koormates oma ettevõtteid ja tarbijaid kuludega, kui ülejäänud maailm sama ei tee."

2024. aasta valimiskampaania ajal kinnitas Tööpartei kindlalt, et uusi nafta- ja gaasiuuringute litsentse ei väljastata. Novembris selgus, et valitsus lubab naftat ja gaasi ammutada juba olemasolevate maardlate läheduses, et laiendada Põhjamere tootmist uusi litsentse väljastamata.

Kolmapäeval teatas energiaregulaator Ofgem, et Lähis-Ida konflikti tõttu tõuseb energiahinna piirmäär 1. juulist 13 protsenti. Hinnatõus lisab keskmise Suurbritannia majapidamise arvele umbes 18 naela kuus.

"Valitsus viib ellu valimisprogrammi lubadust tagada Põhjameres õiglane ja tasakaalustatud üleminek," ütles Briti kliimaministeeriumi pressiesindaja. "Me haldame olemasolevaid maardlaid nende eluea lõpuni ega anna välja uusi uurimislitsentse, kuna need ei toeta meie energiajulgeolekut ega vähenda arveid sentigi."