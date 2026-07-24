Times: Burnham kavatseb suurendada Suurbritannia nafta- ja gaasitootmist

Ajaleht The Times kirjutab, et peaminister Andy Burnham soovib suurendada kodumaist energiatootmist ning võib lähinädalatel anda loa kahe suure Põhjamere nafta- ja gaasimaardla kasutuselevõtuks.

Asjaga kursis olevate allikate sõnul soovib peaminister leevendada elukalliduse kriisi. Burnham ja energeetikaminister Miatta Fahnbulleh võivad juba augustis anda loa Rosebanki ja Jackdaw maardlate kasutuselevõtuks.

Otsust ei saa aga langetada enne avaliku konsultatsiooni lõppu, mis algatati pärast seda, kui kohus tunnistas varasemad load ebapiisava keskkonnamõju hindamise tõttu õigusvastaseks.

"Kui oleme konsultatsiooniperioodist üle saanud, on otsustamine nende käes. Kuulduste kohaselt on seekord valmisolek tegutseda kiiresti. Augustis saadav heakskiit võimaldaks tootmisega alustada 1. oktoobril. Kõik on valmis ehitatud ja platvorm paigas, takistuseks on vaid paberi töö," ütles üks asjaga kursis olev allikas ajalehele The Times.

Allikate teatel eeldab Burnhami valitsus, et suurem kodumaine nafta- ja gaasitootmine võib tugevdada energiajulgeolekut ning aidata kaudselt vähendada elukallidust.

Rosebanki ja Jackdaw projektide heakskiit ei avaldaks otsest mõju energiahindadele, kuid kodumaise tootmise suurendamine võib tugevdada Briti naela ja vähendada survet majandusele. See annaks peaministrile elukalliduse leevendamisel rohkem tegutsemisruumi.

Lisaks kaalutakse olemasolevate Põhjamere rajatiste laiendamist, mis võimaldavad ühendada uued väiksemad leiukohad olemasoleva taristuga.

USA president Donald Trump väitis möödunud nädalavahetusel, et Burnham kavatseb "avada täielikult Põhjamere". Samas arvatakse, et uued puurimised piirduvad vaid Rosebanki ja Jackdawi projektidega.

Projektide võimalik heakskiit tekitab aga tugevat vastuseisu kliimaaktivistide seas, kes kardavad, et fossiilkütuste laialdasem kasutamine süvendab kliimamuutusi. Kolmapäeval kogunesid aktivistid energeetikaministeeriumi ette ning kutsusid valitsust üles loobuma Rosebanki projekti arendamisest.

Projektide heakskiitu pooldavad leiboristide parlamendiliikmed leiavad samas, et naftahindade tõusu ja üleilmse ebastabiilsuse tõttu tuleb suurendada kodumaist tootmist.

Burnham on seadnud elukalliduse leevendamise oma tegevuskava keskmesse ning käis selleks juba esimesel ametinädalal välja mitu meedet. Ta lubas kaotada elektri käibemaksu, samuti langetab valitsus pubide, klubide ja kontsertpaikade ärikinnisvaramaksu 20 protsendi võrra. Samas pole ta veel täpselt selgitanud, kuidas ta kavatseb maksulangetusi ja muid kulukaid lubadusi rahastada.