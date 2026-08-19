Suurbritannia võib järgmisel kümnendil seista silmitsi gaasipuudusega

Suurbritannia valitsuse ametliku hinnangu kohaselt võib riiki 2030. aastatel ähvardada gaasipuudus, kui võimud ei võta lähiaastatel jõulisemaid meetmeid gaasivarustuse kindlustamiseks.

Viimane hoiatus pärineb Briti valitsuse ametlikust hinnangust, mille kohaselt võib ebasoodsate asjaolude kokkulangemisel jääda külmal perioodil gaasist puudu nii kodumajapidamistel kui ka ettevõtetel.

Tänu taastuvenergia kasutuselevõtule Suurbritannias gaasitarbimine langeb, kuid gaas on endiselt oluline majapidamiste kütmisel, samas riigi gaasitootmine väheneb. Probleem ei pruugi tekkida tavalisel talvel, vaid erakordselt külma perioodi ja mõne tarnehäire samaaegsel tekkimisel.

Valitsuses kaalutakse nüüd mitmeid meetmeid Suurbritannia gaasisektori toetamiseks. Need võivad hõlmata rahalise toetuse pakkumist gaasihoidlate omanikele ja torujuhtmete operaatoritele, et muuta nende rajatiste ajakohastamine ja hooldamine lähikümnenditel majanduslikult tasuvaks.

Suurbritannia energiaminister Michael Shanks ütles, et igasugune valitsuse sekkumine gaasiturule oleks pretsedenditu samm ning sellist otsust ei saa võtta vastu kergekäeliselt. Ta märkis, et Suurbritannia jätkab sõltuvuse vähendamist fossiilkütustest, arendada taastuvenergia allikaid, vahendas The Guardian.

"Samas mõistame, et see üleminek ei toimu üleöö, gaasisüsteemil on meie energiasüsteemis oluline roll ka lähikümnenditel. Meil on vastutus miljonite majapidamiste ees, mida köetakse veel aastaid gaasiga, samuti tööstusharude ees, mis sõltuvad sellest hädavajaliku tootmise tagamisel ning energiasüsteemi ees, milles gaas mängib jätkuvalt võtmerolli," ütles Shanks.

Lähiajal peaks Suurbritannia valitsus otsustama ka Rosebanki ja Jackdaw nafta- ja gaasimaardlate projektide tuleviku üle. Suurbritannia peaminister Andy Burnham on öelnud, et kavatseb Põhjamere nafta puurimise suhtes võtta pragmaatilise hoiaku.

"Seal on olemas ressurss. Me ei saa seda eirata ajal, mil inimesed on raskustes," ütles hiljuti Burnham.