Veevärk alustas bakteri leiu tõttu Kuressaare vee kloreerimist

Saarte Hääl kirjutas, et proovid võeti 30. juulil ja Kuressaare Veevärgi teatel on praegu tegemist laborist saadud esialgse infoga ning ametlikku analüüsiprotokolli veel ei ole.

Kuressaare Veevärk soovitab vähemalt Upa piirkonna elanikel täiendava ettevaatusabinõuna joogivett enne tarvitamist keeta.

Ettevõtte selgitusel on coli-laadne bakter indikaatornäitaja, mida võib sooja ilma ja seisva vee korral trassi otstes esineda ja selle leid viitab eelkõige vajadusele torustikku loputada.

Suuremat tähelepanu nõuab aga Upa trassi otsast leitud E. coli bakter, mida pole Kuressaare linna vees viimase kolme aasta jooksul tuvastatud. Veevärgi kinnitusel ei tähenda üksiku E. coli bakteri leid iseenesest, et linna joogivesi oleks laialdasemalt saastunud, kuid leid nõuab siiski kohest reageerimist.

Loe pikemalt Saarte Häälest.